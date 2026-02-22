Szalony mecz z udziałem Sochana. 18 punktów straty, pogoń w czwartej kwarcie

Jeremy Sochan sezon 2025/26 rozpoczął w barwach San Antonio Spurs. 22-latek nie otrzymywał zbyt wielu szans od trenera Mitcha Johnsona i kilka dni temu postanowił się rozstać z klubem z Teksasu, aby ratować swoją karierę. Wybór padł na New York Knicks.

Sochan ma już za sobą debiut w nowym zespole. W piątek zagrał przeciwko Detroit Pistons. Na parkiecie spędził 10 minut i zdobył dwa punkty, zanotował asystę i przechwyt.

Szalony mecz w Nowym Jorku. Epizod Sochana

W nocy z soboty na niedzielę drużyna z Nowego Jorku rywalizowała z Houston Rockets, a więc kibice zobaczyli starcie czołowych zespołów w swoich konferencjach. Nowojorczycy plasują się na czwartym miejscu na wschodzie, a "Rakiety" zajmują czwartą pozycję na zachodzie.

Sochan po przyzwoitym debiucie miał prawo liczyć na to, że w kolejnym starciu dostanie podobną liczbę minut, a jego statystyki meczowe będą lepsze. Stało się jednak inaczej. Polak spędził na parkiecie nieco ponad cztery minuty. W tym czasie oddał dwa rzuty z gry, ale były one niecelne. Sochan pierwszy raz na parkiecie pojawił się pięć minut przed końcem pierwszej kwarty. Bardzo szybko znalazł się w sytuacji rzutowej, ale piłka nie doleciała nawet do obręczy. Minutę później oddał rzut za trzy punkty z dogodnej pozycji, ale ponownie spudłował.

Mecz w Madison Square Garden to była prawdziwy rollercoaster dla kibiców obu zespołów. Pierwsza kwarta należała do gospodarzy, ale przez kolejne dwie odsłony spotkania dominowali przyjezdni, którzy na starcie czwartej kwarty prowadzili aż 18 punktami (93:75).

Zawodnicy Mike Browna systematycznie odrabiali straty, aby w końcówce meczu wrócić na prowadzenie, choć jeszcze dwie minuty przed końcem przegrywali czterema punktami. Niezwykle istotny okazał się rzut z półdystansu Jalena Brunson na niespełna 30 sekund przed końcową syreną.

Dwie sekundy przed końcem nadzieję gościom dał jeszcze trzypunktowy rzut Kevina Duranta, ale to był już tylko łabędzi śpiew czwartej siły zachodu. 37-letni weteran był jedną z najjaśniejszych postaci gości (30 pkt, 6 zb. 3 as.) Na uwagę zasługują także występy Amena Thompsona (12 pkt, 10 zb, 7 as) i Tari Easona (11 pkt, 12 zb, 4 as), którzy zanotowali double-double).

Liderem Knicks w tym spotkaniu był Karl-Anthony Towns, który przy swoim nazwisku zapisał 25 punktów, 7 zbiórek i 1 asystę.

Nowojorczycy w nocy z niedzieli na poniedziałek zmierzą się na wyjeździe z Chicago Bulls.

New York Knicks - Houston Rockets 108:106 (27:21, 26:33, 22:37, 33:15)

