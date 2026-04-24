W sezonie zasadniczym New York Knicks zajęło trzecie, a Atalanta Hawks szóste miejsce w Konferencji Wschodniej. To sprawiło, że obie ekipy spotkały się już na starcie fazy play-off ligi NBA. I obie drużyny tworzą wielkie widowiska na parkietach, które trzymają w napięciu do końcowej syreny.

Pierwszy mecz padł łupem zespołu z Nowego Jorku (113:102). Drugie starcie w Madison Sqare Garden trzymało w napięciu do samego końca, a górą byli przyjezdni (107:106). W nocy z czwartku na piątek drużyny spotkały się po raz trzeci. Był to jednak pierwszy mecz rozgrywany w State Farm Arena w Atlancie.

NBA. Wielkie emocje w Atlancie. Decydował jeden punkt

Gospodarze w drugiej kwarcie mieli nawet 18-punktową przewagę, a tak naprawdę prowadzili niemal przez całe spotkanie. Pierwsze skrzypce grali Jalen Johnson (24 pkt, 10 zbiórek), C.J. McCollum (23 pkt, 5 zb.) i Jonathan Kuminga (21 pkt, 4 zb).

Knicks systematycznie jednak odrabiali straty. Niespełna dwie minuty przed końcem za trzy punkty trafił Miles McBride i na tablicy wyników zrobił się remis (105:105). Kilkanaście sekund później Brunson zaliczył akcję 2+1, a goście wyszli na 3-punktowe prowadzenie (108:105). Na zegarze były 63 sekundy i mogło się wydawać, że drużyna z Nowego Jorku wygra spotkanie. Tak się jednak nie stało, a ostatnie słowo należało do gospodarzy. Najpierw OG Anunoby zmniejszył stratę do jednego punktu, a bohaterem ostatniej akcji został CJ McCollum. Na 12 sekund przed końcem zdecydował się na indywidualną akcję, trafił z półdystansu i dał zwycięstwo Hawks (109:108).

Rozwiń

Knicks mieli jeszcze chwilę na odrobienie strat, ale zawodnicy Mike'a Browna nie oddali nawet rzutu. Tym samym klub z Nowego Jorku przegrał drugi mecz, a w serii (do czterech zwycięstw) prowadzi Atalanta Hawks 2:1.

Problemy New York Knicks. Sochan "przyspawany" do ławki

Po stronie gości bardzo dobre spotkanie rozegrali OG Anunoby (29 pkt, 9 zb.), Jalen Brunson (26 pkt) i Towns (21 pkt, 17 zb.). Na liście na próżno szukać Jeremy'ego Sochana. Polski jedynak w NBA zaliczył trzeci mecz z rzędu będąc całkowicie poza rotacją. Tym samym nie zadebiutował on jeszcze w fazie play-off NBA. To tylko podkreśliło, że sytuacja 22-latka w klubie jest bardzo trudna, a trener Brown nie widzi dla niego zbyt wielkiej przestrzeni na pokazywanie swoich umiejętności.

Czwarte spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę (26 kwietnia) o godz. 24:00.

Atlanta Hawks - New York Knicks 109:108 (33:21, 25:29, 30:30, 21:28)

