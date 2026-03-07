Szaleństwo w meczu z Jeremym Sochanem. 245 punktów i rekord po 28 latach

5 marca New York Knicks przegrało z Oklahomą City Thunder 100:103, ale minimalna porażka nie wybiła z rytmu zespołu Mike'a Browna. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu wrócił na zwycięską ścieżkę. I to w jakim stylu! Pokonał Denver Nuggets aż 142:103. Tym samym wyrównali niechlubny rekord wysokości domowej porażki gospodarzy. W 1998 r. również przegrali 39 punktami z Chicago Bulls.

Na nic zdało się 38 oczek rzuconych przez Nikolę Jokicia. Jakby tego było mało, Nuggets straciło Jamala Murraya, który skręcił kostkę.

Jeremy Sochan dostał od szkoleniowca dokładnie 9 minut i 3 sekundy. Znowu stało się to w czwartej kwarcie, gdy wynik był już realnie rozstrzygnięty. To był największy wymiar czasowy od 6 meczów, w poprzednich pięciu otrzymywał kolejno 2, 1, 2, 6 i 5.

Polak rzucił 2 punkty, miał 3 zbiórki, 2 asysty i 2 przechwyty. Jak na dość krótki występ to naprawdę niezłe statystyki.

Nuggets znajdują się piątym miejscu w Konferencji Zachodniej (bilans 39-25). Z kolei Knicks są trzeci na Wschodzie (41-23).

Denver Nuggets - New York Knicks 103:142 (29:27, 23:38, 28:40, 23:37)

