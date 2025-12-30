Świat zamarł po upadku gwiazdora NBA. Koszmarna noc za oceanem, w tle prywatny dramat Sochana
Noc z 29 na 30 grudnia była dla fanów światowego basketu traumatycznym przeżyciem. Polskie środowisko koszykówki mogło obserwować kolejne "przyspawanie" Jeremy'ego Sochana do ławki rezerwowych San Antonio Spurs. Prywatny dramat Polaka nie był jednak najtragiczniejszym wydarzeniem minionej nocy. Oczy wszystkich kibiców skierowały się w stronę jednego z najlepszych graczy świata - Nikoli Jokicia. Serbski dominator z trudem opuszczał parkiet po niecałych 20 minutach gry przeciwko Miami Heat.
W nocy z 29 na 30 grudnia kibice najlepszej koszykarskiej ligi świata mogli podziwiać aż 11 ekscytujących pojedynków. Niestety, kilka z nich przyniosło dramaty, które mogą odcisnąć długotrwałe piętno na dalszym przebiegu sezonu NBA.
Oczy polskich kibiców basketu zapewne zwrócone były w stronę San Antonio Spurs, którzy podejmowali tej nocy ekipę Cleveland Cavaliers. W poprzedniej kampanii "Kawalerzyści" znajdowali się na samym szczycie konferencji wschodniej, lecz obecnie przechodzą przez spory kryzys formy (bilans 18-16). Wciąż są jednak drużyną, która może zagrozić nawet największym hegemonom ligi.
Dobitnie przekonali się o tym gracze Mitcha Johnsona, którzy nie tak dawno temu cieszyli się z trzeciego triumfu nad dominatorem tego sezonu - Oklahomą City Thunder. Tuż po brawurowym rozprawieniu się z obecnymi mistrzami NBA, Teksańczycy przegrali jednak mecz z Utah Jazz, a więc ekipą walczącą obecnie o strefę, gwarantującą grę w fazie Play-in.
San Antonio z drugą porażką z rzędu. Sochan znów poza grą
Taki sam los czekał ich również w starciu z ekipą z Ohio. Pierwsze kwarty nie zapowiadały jednak nadchodzącego dramatu. W połowie spotkania San Antonio prowadziło bowiem wynikiem 55:49. W trzeciej "ćwiartce" podopieczni Kenny'ego Atkinsona zredukowali jednak przewagę "Ostróg" do raptem 2 "oczek".
Prawdziwy popis "Kawalerzyści" dali jednak w ostatniej odsłonie spotkania. Początek decydującej kwarty został zdominowany przez Jaylona Tysona, który zaserwował rywalom trzy skuteczne próby zza łuku. W niecałe 2 minuty zawodnik ten zdobył łącznie 9 "oczek". Końcowy sukces nie udałby się jednak bez podkoszowego Cavaliers - Jarretta Allena - który zakończył spotkanie z 27 punktami oraz 10 zbiórkami na koncie. Nie bez znaczenia był również fakt, że aż 7 zawodników z Ohio zdołało przebić tego dnia barierę 10 punktów.
Po drugiej stronie parkietu brylował oczywiście Victor Wembanyama. W odpowiedzi na poczynania Allena francuski gigant zdobył 26 punktów oraz 14 zbiórek. Niestety, w szeregi San Antonio Spurs wdarła się tej nocy spora nieskuteczność, czego dobitnym przykładem był kiepski występ Harrisona Barnesa. Weteran przebywał na parkiecie niecałe 27 minut podczas których zdobył... 3 punkty (1/7 z gry). Celnością nie grzeszył także Devin Vassell, który trafił raptem 3 z 10 prób rzutowych (łącznie 7 punktów). Mecz z "Cavs" był także osobistym dramatem jedynego Polaka w NBA - Jeremy'ego Sochana. Po znikomym występie przeciwko "OKC" oraz nieco dłuższej grze w meczu z Jazz, 22-latek ponownie został "przyspawany" do ławki rezerwowych. To dobitnie pokazuje, że przyszłość Sochana z szeregach Spurs jest już raczej tematem zamkniętym.
Powyższe czynniki sprawiły, że San Antonio Spurs ostatecznie musieli uznać wyższość Cleveland Cavaliers, przegrywając spotkanie wynikiem 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37).
Dramat trzykrotnego MVP ligi. Kibice na moment wstrzymali oddech
Oczy całego koszykarskiego świata zwróciły się jednak w stronę innego spotkania. Tej nocy Denver Nuggets podejmowali bowiem Miami Heat. W przypadku tego starcia emocje były gwarantowane, bowiem obydwie ekipy wciąż liczą się w walce o wysokie lokaty swoich konferencji.
Zespół z Denver miał jednak w swoich szeregach prawdziwego "Jokera". Był nim serbski podkoszowy Nikola Jokić, który od kilku lat jest jednym z najlepszych koszykarzy na planecie. Dowodem powyższych słów są 3 statuetki najbardziej wartościowego zawodnika sezonu zasadniczego NBA, które wpadły już na jego konto (2021, 2022, 2024).
W obecnym sezonie Jokić również wyglądał jak główny kandydat do nagrody MVP. Nie tak dawno temu serbski dominator zakończył mecz przeciwko Minnesocie Timberwolves z kosmiczną linijką statystyczną na poziomie: 56 punktów, 16 zbiórek oraz 15 asyst. Rzadko kiedy kończył on zresztą spotkania bez statystyk na poziomie triple-double.
Jego prezencja w meczu z Heat również zapowiadała kolejny godny zapamiętania występ. W nieco ponad 19 minut gry Jokić miał już bowiem na swoim koncie: 21 punktów, 5 zbiórek i 8 asyst. Niestety, w ostatnich sekundach drugiej kwarty doszło do sytuacji, która zmroziła krew w żyłach wszystkich kibiców drużyny z Denver - w ostatniej akcji defensywnej tej kwarty Jokić, nadepnięty przez kolegę z drużyny, padł bowiem na parkiet, a z jego ust wydobył się doskonale słyszalny krzyk. Zawodnik momentalnie chwycił się za lewe kolano. Na powtórkach widać było wyraźnie, że doznał nieprzyjemnie wyglądającego przeprostu. "Joker" z dużym trudem opuszczał plac gry. Uraz sprawił, że poszkodowany nie zameldował się już tej nocy na parkiecie. Jego drużyna przegrała natomiast mecz wynikiem 123:147.
Wciąż nie poznaliśmy szczegółowych informacji ws. stanu zdrowia Nikoli Jokicia. Najczarniejszy scenariusz zakłada jednak możliwość uszkodzenia bądź zerwania więzadła, co automatycznie wiązałoby się z kilkumiesięczną przerwą, a być może i końcem sezonu dla lidera Denver Nuggets.