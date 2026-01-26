Jeszcze kilka miesięcy temu Jeremy Sochan stanowił o sile San Antonio Spurs. Teksańska ekipa, zarządzana wówczas przez legendarnego Gregga Popovicha, budowała naprawdę interesujący projekt, a polski koszykarz zdawał się stanowić jego integralną część.

Sytuacja zmieniła się jednak, kiedy stery "Ostróg" przejął Mitch Johnson. Zmiana na ławce trenerskiej niestety zbiegła się z serią urazów Polaka. Te czynniki sprawiły, że Jeremy Sochan zaczął stopniowo tracić swoją dotychczasową pozycję. To powodowało zmniejszenie ilości jego minut, co przekładało się również na kiepską produktywność na parkiecie. Ostatecznie Sochan skończył jako gracz bardzo głębokiej rotacji, otrzymujący jedynie sporadyczną szansę zameldowania się na parkiecie.

Już od pewnego czasu spekuluje się, że dni Polaka w barwach teksańskiej ekipy są policzone. Dla wielu jego obecna sytuacja to zwiastun rychłego transferu oraz otwarcia zupełnie nowego rozdziału w karierze. Wciąż brakowało jednak doniesień o konkretnym zespole, który wyrażałby zainteresowanie reprezentantem naszego kraju. Sytuacja ta uległa jednak diametralnej zmianie.

W Ameryce poruszenie ws. Sochana. Polak na liście legendarnego klubu

Jeden z bardzo dobrze poinformowanych amerykańskich dziennikarzy Brett Siegel przekazał, że Jeremy Sochan rzekomo miał znaleźć się w wąskim kręgu zainteresowań legendarnej organizacji. Mowa o drużynie New York Knicks, a więc dwukrotnych mistrzach NBA a także tegorocznych triumfatorach NBA Cup.

Rozwiń

Przenosiny do słynnej hali Madison Square Garden byłyby dla polskiego skrzydłowego naprawdę ciekawą perspektywą. Knicks grają bowiem w konferencji wschodniej, która w obecnej sytuacji jest nieco łatwiejsza i mniej konkurencyjna. Dodatkowo, Knicks są 4. zespołem wschodu oraz w ostatnich latach zapracowali sobie na miano stałego bywalca fazy play-off, w których to Jeremy Sochan nie miał jeszcze okazji występować.

Jest jednak pewien obiektywny problem, który może stanąć na przeszkodzie tej hitowej wymiany. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że San Antonio Spurs nie są póki co zainteresowani przenosinami Polaka do innej organizacji. Mają oni ku temu swoje powody. Obecnie Sochan przebywa na ostatnim roku swojego debiutanckiego kontraktu, a po sezonie zostanie on zastrzeżonym wolnym agentem. Oznacza to, że w przypadku zainteresowania ze strony innych organizacji, jego pierwotny klub będzie miał możliwość wyrównania ofert kontraktowych, które otrzyma Jeremy Sochan. Dla San Antonio Spurs jest to więc idealna okazja do "wybadania" faktycznego zainteresowania, jakie na rynku transferowym wzbudza ich 22-letni zawodnik.

Gregg Popovich i Jeremy Sochan Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jeremy Sochan CHRIS CODUTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Mitch Johnson Darren Abate/Associated Press/East News East News

Klaudia Adamek i Linda Weiszewski: Był lekki stres, bo początek sezonu nie poszedł nam tak, jak powinien Polsat Sport