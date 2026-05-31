Sochan z pierścieniem mistrzowskim NBA. Huczy o Polaku, już ogłaszają za oceanem
W nocy z soboty na niedzielę poznaliśmy finalistów kończącego się sezonu NBA. Do New York Knicks, których barwy reprezentuje Jeremy Sochan, dołączyli zaledwie kilka godzin temu San Antonio Spurs. Polak lepszego scenariusza nie mógł sobie wyobrazić. Oznacza to, że niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia otrzyma on prawdopodobnie mistrzowski pierścień. Informują już o tym media zza oceanu. Głos zabrał także sam sportowiec.
Finały obu konferencji w najlepszej koszykarskiej lidze świata miały zgoła odmienny przebieg. Na wschodzie aż 4-0 nad Cleveland Cavaliers triumfowali Ney York Knicks. W konfrontacji Oklahoma City Thunder z San Antonio Spurs kibice oglądali natomiast aż siedem potyczek. Decydującą zaplanowano na noc z soboty na niedzielę. Początkowo prowadzenie objęli przyjezdni z Teksasu. Miejscowi nie zamierzali się jednak poddawać, dzięki czemu w drugiej kwarcie znaleźli się z przodu.
Ich radość nie trwała długo. Podopieczni Mitcha Johnsona od trzeciej części ponownie zaczęli przejmować kontrolę, do tego zachowali zimną krew w końcówce, dzięki czemu triumfowali 111:103. Najwięksi bohaterzy? Victor Wembanyama oraz Julian Champagnie. Obaj jako jedyni spośród przyjezdnych zdobyli co najmniej dwadzieścia punktów. Nie zawiódł jednak cały zespół, który stanął na wysokości zadania w najważniejszej fazie meczu.
San Antonio Spurs w finale NBA. Dla Sochana lepiej być nie mogło
Z wypiekami na twarzy potyczkę musiał oglądać Jeremy Sochan. A wszystko za sprawą mistrzowskiego pierścienia NBA. Wyjątkowy przedmiot niebawem powinien znaleźć się w posiadaniu naszego rodaka. A wszystko ze względu na to, że w finale zmierzy się ze swoją byłą drużyną z San Antonio. Za oceanem z tego powodu zrobiło się głośno o młodym wciąż gwiazdorze. "Jeremy Sochan może zostać mistrzem NBA bez względu na wszystko w tym roku" - ogłosił profil TSN w serwisie X.
"Ósemka Spurs z 2022 roku została zwolniona przez zespół w lutym i podpisała kontrakt z Knicks w tym samym miesiącu. Zasady NBA pozwalają graczom, którzy występowali dla zwycięzcy finałów w dowolnym momencie sezonu, na otrzymanie pierścienia mistrzowskiego. Chociaż nie ma gwarancji, że Sochan przyjmie pierścień, będzie on kwalifikował się niezależnie od wyniku" - czytamy w dalszej części wpisu.
"Pomarańczowo-niebiescy" - napisał natomiast krótko Polak na swoim koncie tuż po tym, gdy jego byli koledzy zapewnili sobie udział w serii decydującej o mistrzostwie. Początek zmagań w czerwcu. Faworytem na papierze są gracze z San Antonio, ale New York Knicks są zdecydowanie bardziej wypoczęci, co może działać na ich korzyść.