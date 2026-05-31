Sochan z pierścieniem mistrzowskim NBA. Huczy o Polaku, już ogłaszają za oceanem

Finały obu konferencji w najlepszej koszykarskiej lidze świata miały zgoła odmienny przebieg. Na wschodzie aż 4-0 nad Cleveland Cavaliers triumfowali Ney York Knicks. W konfrontacji Oklahoma City Thunder z San Antonio Spurs kibice oglądali natomiast aż siedem potyczek. Decydującą zaplanowano na noc z soboty na niedzielę. Początkowo prowadzenie objęli przyjezdni z Teksasu. Miejscowi nie zamierzali się jednak poddawać, dzięki czemu w drugiej kwarcie znaleźli się z przodu.

Ich radość nie trwała długo. Podopieczni Mitcha Johnsona od trzeciej części ponownie zaczęli przejmować kontrolę, do tego zachowali zimną krew w końcówce, dzięki czemu triumfowali 111:103. Najwięksi bohaterzy? Victor Wembanyama oraz Julian Champagnie. Obaj jako jedyni spośród przyjezdnych zdobyli co najmniej dwadzieścia punktów. Nie zawiódł jednak cały zespół, który stanął na wysokości zadania w najważniejszej fazie meczu.

San Antonio Spurs w finale NBA. Dla Sochana lepiej być nie mogło

Z wypiekami na twarzy potyczkę musiał oglądać Jeremy Sochan. A wszystko za sprawą mistrzowskiego pierścienia NBA. Wyjątkowy przedmiot niebawem powinien znaleźć się w posiadaniu naszego rodaka. A wszystko ze względu na to, że w finale zmierzy się ze swoją byłą drużyną z San Antonio. Za oceanem z tego powodu zrobiło się głośno o młodym wciąż gwiazdorze. "Jeremy Sochan może zostać mistrzem NBA bez względu na wszystko w tym roku" - ogłosił profil TSN w serwisie X.

"Ósemka Spurs z 2022 roku została zwolniona przez zespół w lutym i podpisała kontrakt z Knicks w tym samym miesiącu. Zasady NBA pozwalają graczom, którzy występowali dla zwycięzcy finałów w dowolnym momencie sezonu, na otrzymanie pierścienia mistrzowskiego. Chociaż nie ma gwarancji, że Sochan przyjmie pierścień, będzie on kwalifikował się niezależnie od wyniku" - czytamy w dalszej części wpisu.

"Pomarańczowo-niebiescy" - napisał natomiast krótko Polak na swoim koncie tuż po tym, gdy jego byli koledzy zapewnili sobie udział w serii decydującej o mistrzostwie. Początek zmagań w czerwcu. Faworytem na papierze są gracze z San Antonio, ale New York Knicks są zdecydowanie bardziej wypoczęci, co może działać na ich korzyść.

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 103:111 (25:32, 28:24, 24:24, 26:31)

