Sochan walczy z czasem, nagle takie doniesienia zza oceanu. Niepokojące sygnały ws. Polaka

Już od pewnego czasu wiadomo było, że Jeremy Sochan nie znalazł sobie miejsca w dalekosiężnych planach obecnego trenera San Antonio Spurs, Mitcha Johnsona. Szkoleniowiec unikał bowiem korzystania z 22-letniego Polaka, spychając go do roli rezerwowego. Tym sposobem Sochan notował w ostatnich tygodniach tylko sporadyczne występy z bardzo limitowanymi minutami na parkiecie.

Transfer wisiał więc w powietrzu, lecz długo brakowało konkretnych informacji z obozu obecnej ekipy Polaka. Te pojawiły się jednak 28 stycznia, kiedy to jeden z cenionych dziennikarzy ujawnił, że Sochan otrzymał od swoich pracodawców "zielone światło" w kwestii możliwości poszukiwań nowej drużyny. Od tego momentu zaczęła się więc walka z czasem, bowiem okres transferowy w NBA kończy się już 5 lutego.

Derby Teksasu na korzyść "Ostróg". Niepokój ws. Sochana

W nocy z 28 na 29 stycznia odbyło się jedno z bardziej polaryzujących spotkań zachodniej konferencji NBA - derby Teksasu. Naprzeciw siebie stanęły ekipy San Antonio Spurs oraz Houston Rockets. Dla "Ostróg", notujących obecnie jeden z lepszych sezonów ostatnich lat, było to spotkanie nad wyraz ważne.

Mimo klasy przeciwnika, ekipa Mitcha Johnsona zdołała pewnie zwyciężyć ten mecz. Bohaterem wieczoru był nie kto inny jak Victor Wembanyama. Francuski gigant zdobył 28 punktów oraz zanotował 16 zbiórek. Uzyskał on także duże wsparcie od takich graczy jak: Stephon Castle (16 punktów), De'Aaron Fox (18 punktów, 8 asyst), Keldon Johnson (17 punktów, 7 zbiórek) oraz Dylan Harper (16 punktów). Po drugiej stronie parkietu błyszczeli natomiast: Kevin Durant (24 punkty), Alperen Sengun (18 punktów, 10 zbiórek, 7 asyst) oraz Amen Thompson (25 punktów, 7 zbiórek). Zawiodła natomiast ławka "Rakiet", która w tym starciu wygenerowała jedynie 14 "oczek", podczas gdy w przypadku rezerwowych San Antonio Spurs było to łącznie 38 punktów. Powyższe czynniki sprawiły, że "Ostrogi" pokonały ekipę z Houston 111:99.

Gdzie w tym wszystkim był natomiast Jeremy Sochan? Polak zafundował swoim fanom pewne powody do niepokoju. W poprzednich meczach dzielnie wyczekiwał on swojej szansy na grę, podczas gdy tym razem znalazł się całkowicie poza kadrą meczową. Powód? Dość nieoczekiwane problemy z prawym udem, które uniemożliwiły występ Polaka. Ciężko jednak określić, czy problem faktycznie jest aż tak poważny. NBA niejednokrotnie widziało już przypadki, gdy zawodnicy gotowi na opuszczenie swoich ekip opuszczali ostatnie spotkania, a jako oficjalny powód takiej decyzji podawano właśnie drobne urazy. W przypadku Sochana może to być więc zwiastun zmiany otoczenia w bardzo niedalekiej przyszłości.

Rezultaty spotkań NBA (w nocy z 28 na 29 stycznia):

Los Angeles Lakers 99:129 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 110:113 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 117:106 Boston Celtics

Orlando Magic 133:124 Miami Heat

New York Knicks 119:92 Toronto Raptors

Charlotte Hornets 112:97 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 118:105 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 140:124 Utah Jazz

San Antonio Spurs 111:99 Houston Rockets

