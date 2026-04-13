Sochan w końcu się doczekał. Absolutny popis, czegoś takiego nie zrobił od miesięcy

Zmagania tegorocznego sezonu zasadniczego NBA zostały oficjalnie zakończone. Końcowy okres rozgrywek zapewne bardzo dobrze zapamięta Jeremy Sochan, który w ostatnich tygodniach zdecydowanie nie miał łatwego życia za oceanem.

Notorycznie przeplatał on bowiem solidne, dające nadzieję występy, z całkowitym brakiem minut w wielu spotkaniach. Sytuacja zaczęła przyprawiać fanów koszykówki z kraju nad Wisłą o istny ból głowy.

Jeszcze przed rozpoczęciem ostatniej kolejki sezonu 2025/2026 pojawiły się informacje, jakoby trener New York Knicks - Mike Brown - planował dać większości swoich gwiazd "wolne" w meczu z Charlotte Hornets. Taki scenariusz stał się faktem, na czym skorzystał nie kto inny jak Jeremy Sochan.

Sochan z dwucyfrową liczbą punktów. Czegoś takiego nie było od grudnia

Sochan nie pojawił się w tym meczu w roli zawodnika pierwszego składu. Mimo to, trener Nowojorczyków postanowił podarować mu niemal 20 minut gry. Polak wykorzystał ten czas w najlepszy możliwy sposób.

Wynik meczu z "Szerszeniami" absolutnie nie zmieniał sytuacji Knicks. Ekipa ta miała bowiem zagwarantowane 3. miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Dla kilku graczy rezerwowych był to jednak arcyważny moment, w którym pod nieobecność gwiazdorów mogli w pełni objawić swój koszykarski talent. Do tego grona należał między innymi 22-latek z kraju nad Wisłą.

Sochan zakończył spotkanie z: 12 punktami (4/9 trafionych rzutów z gry, 2/6 trafionych rzutów za trzy punkty), 6 zbiórkami oraz 5 asystami. Dodatkowo, nie popełnił on w tym meczu ani jednej straty.

Tego typu linijka statystyczna to bardzo dobry prognostyk. Ostatni raz Jeremy Sochan przekroczył barierę dwucyfrowej liczby punktów w grudniu 2025 roku. Od tego czasu jego najlepszym wyczynem strzeleckim było 8 "oczek" w marcowym starciu z Washington Wizards.

W taki właśnie sposób Jeremy Sochan zakończył zmagania sezonu zasadniczego NBA 2025/2026. Nie jest to jednak koniec rozgrywek amerykańskiej ligi basketu. Nowojorczycy wywalczyli sobie bowiem bezpośredni awans do fazy pucharowej NBA. Dla Polaka będą to jego pierwsze play-offy w karierze. Jako zawodnik San Antonio Spurs ani razu nie doświadczył on bowiem tego przywileju.

Tabele konferencji NBA na koniec sezonu zasadniczego 2025/2026:

Konferencja Wschodnia:

1. Detroit Pistons - 60z, 22p

2. Boston Celtics - 56z, 26p

3. New York Knicks - 53z, 29p

4. Cleveland Cavaliers - 52z, 30p

5. Toronto Raptors - 46z, 36p

6. Atlanta Hawks - 46z, 36p

7. Philadelphia 76ers - 45z, 37p

8. Orlando Magic - 45z, 37p

9. Charlotte Hornets - 44z, 38p

10. Miami Heat - 43z, 39p

11. Milwaukee Bucks - 32z, 50p

12. Chicago Bulls - 31z, 51p

13. Brooklyn Nets - 20z, 62p

14. Indiana Pacers - 19z, 63p

15. Washington Wizards - 17z, 65p

Konferencja Zachodnia:

1. Oklahoma City Thunder - 64z, 18p

2. San Antonio Spurs - 62z, 20p

3. Denver Nuggets - 54z, 28p

4. Los Angeles Lakers - 53z, 29p

5. Houston Rockets - 52z, 30p

6. Minnesota Timberwolves - 49z, 33p

7. Phoenix Suns - 45z, 37p

8. Portland Trail Blazers - 42z, 40p

9. Los Angeles Clippers - 42z, 40p

10. Golden State Warriors - 37z, 45p

11. New Orleans Pelicans - 26z, 56p

12. Dallas Mavericks - 26z, 56p

13. Memphis Grizzlies - 25z, 57p

14. Sacramento Kings - 22z, 60p

15. Utah Jazz - 22z, 60p

