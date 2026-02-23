Sochan w "domu Jordana". Pierwszy taki mecz Polaka, nerwy do samego końca

Jeremy Sochan rozgrywa czwarty sezon w lidze NBA. 22-latek rozpoczął go w San Antonio Spurs, ale nie otrzymywał zbyt wielu szans od trenera Mitcha Johnsona. Ostatecznie kilka dni temu postanowił rozstać się z klubem z Teksasu i związał się z New York Knicks, którzy potrzebowali takiego gracza jak Sochan.

Polak zadebiutował w domowym meczu przeciwko Detroit Pistons. Wówczas na parkiecie spędził 10 minut i zdobył dwa punkty, zanotował asystę i przechwyt. Jego drużyna jednak uległa 111:126. Dwa dni później rozegrał mecz przeciwko Houston Rockets. "Knicks" wygrali 108:106, ale Sochan zaliczył epizod w tym spotkaniu. Na parkiecie spędził nieco ponad cztery minuty. W tym czasie oddał dwa rzuty z gry, ale były one niecelne.

Udany mecz Sochana. Tak Polak spisał się w starciu z Chicago Bulls

Dobę później zespół z Nowego Jorku miał zaplanowane kolejne spotkanie, ale tym razem wyjazdowe. Zespół prowadzony przez Mike Browna udał się do Chicago. Mecz odbył się oczywiście w United Center, a więc domu "Byków", których największą legendą jest Michael Jordan.

Polski koszykarz spędził łącznie na parkiecie 11 minut, zdobył dwa punkty, zanotował trzy zbiórki i miał dwie asysty. Dla Sochana był to też pierwszy mecz w nowych barwach, ale poza Madison Square Garden.

Rozwiń

Faworytami byli goście, ale spotkanie trzymało w napięciu do samego końca. Ostatecznie drużyna Sochana triumfowała 105:99, a bohaterem został Karl-Anthony Towns. Środkowy zapisał przy swoim nazwisku 28 punktów i 11 zbiórek. Było to jego 39. double - double w bieżącej kampanii. Tym samym Amerykanin ma ich najwięcej w tym sezonie spośród wszystkich graczy NBA.

"Bulls" na niespełna cztery minuty przed końcową syreną prowadzili 95:94. Stało się to po rzucie za trzy punkty Matasa Buzelisa, który był najjaśniejszą postacią w zespole. Zdobył on 15 punktów. Double - double w drużynie "Byków" zanotował Guerschon Yabusele (11 punktów, 13 zbiórek). To było jednak za mało, a zespół z Chicago zanotował dziewiątą z rzędu porażkę.

New York Knicks z bilansem 37-21 plasuje się na trzecim miejscu w konferencji wschodniej. Przed zespołem Sochana mecz z sąsiadem w tabeli - Cleveland Cavaliers (36-22). Zaplanowano go na środę (25 lutego, godz. 1:30 czasu polskiego).

Chicago Bulls - New York Knicks 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22)

Sochan coraz lepiej czuje się w Nowym Jorku Yuki IWAMURA East News

Jeremy Sochan Ronald Cortes AFP

Katarzyna Niedźwiedzka: Jeśli chodzi o panczeny, mieliśmy apetyt na więcej medali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport