Sochan pożegnał się z klubem, teraz taki wstrząs. Koniec kariery legendy

Ostatnie dni przyniosły polskim sympatykom basketu ogrom emocji związanych z rozstrzygnięciami dotyczącymi przyszłości Jeremy'ego Sochana - jedyny Polak w NBA opuścił bowiem szeregi San Antonio Spurs i dołączył do New York Knicks. Tymczasem 13 lutego nadeszły niezwykle istotne wieści dotyczące jego dawnego kompana z ekipy "Ostróg". Chris Paul, legenda najlepszej koszykarskiej ligi świata, ogłosił zakończenie kariery.

Dwóch mężczyzn siedzi obok siebie na czarnym tle, obaj mają na sobie modne garnitury w designerskich wzorach, jeden z nich ma tatuaże na dłoniach, obaj noszą ciemne okulary przeciwsłoneczne
Chris Paul i Jeremy SochanWWDGetty Images

5 lutego oficjalnie skończył się czas dla drużyn NBA na wymianę zawodników - i wówczas, mocno zaskakująco, nie dostaliśmy żadnych informacji dotyczących Jeremy'ego Sochana i zmiany barw reprezentanta Polski - choć na taki właśnie ruch zanosiło się od tygodni.

22-latek, będący w zasadzie już niemal stale poza rotacją San Antonio Spurs co prawda nie został za nikogo wymieniony, ale już po tzw. trade deadline ostatecznie rozstał się z "Ostrogami", które wykupiły jego kontrakt i przeniósł się do New York Knicks.

Tymczasem niedługo potem nadeszły wieści o tym, że Toronto Raptors zdecydowali się rozwiązać umowę z Chrisem Paulem, byłym kolegą Polaka z SAS. To zaś uruchomiło swoistą reakcję łańcuchową.

Wystarczył moment i zaczęła się awantura, dantejskie sceny w trakcie meczu. Sędziowie nie nadążali z karami

Chris Paul kończy karierę. "Koszykówka na zawsze w DNA"

Paul, który w NBA spędził ponad dwie dekady, postanowił po oficjalnym rozbracie z Raptors zakończyć swoją bogatą karierę, co ogłosił w mediach społecznościowych. "To już koniec! Po ponad 21 latach odchodzę z koszykówki" - zaczął swój wpis sportowiec.

"Pisząc to, trudno mi określić, co naprawdę czuję i tym razem - większość ludzi będzie zaskoczona - nie znam odpowiedzi" - rzucił też żartobliwie 40-latek. Jak dodał, choć zakończył rozdział bycia zawodnikiem, to koszykówka "na zawsze pozostanie w DNA jego życia".

Był na wylocie, a teraz błyszczy. "To mnie w Polsce najbardziej zaskoczyło"

Chris Paul ma szereg laurów na swym koncie. Zabrakło mistrzostwa NBA

Chris Paul ma na swym koncie wiele sukcesów i wyróżnień - 12-krotnie występował w meczu gwiazd NBA i raz został MVP tej rywalizacji, w roku 2013. Jest też mistrzem świata z kadrą USA z 2006 roku oraz podwójnym złotym medalistą igrzysk olimpijskich (2008, 2012).

Swoją karierę w NBA rozpoczynał on w Hornets (wówczas mających siedzibę w Nowym Orleanie), a najdłużej zagrzał miejsce wśród Clippers (2011 - 2017 i 2025 - 2026). W latach 2024-2025, jak już wcześniej padło, dzielił on szatnię z Sochanem w Spurs. Raz był naprawdę blisko sięgnięcia tytułu mistrza amerykańskiej ligi - w roku 2021. Jego ówczesny zespół Suns, uległ jednak w finałach Bucks. Sięgnięcie po pierścień bez dwóch zdań pozostało jego wielką, niespełnioną ambicją.

