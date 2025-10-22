Skandaliczna decyzja ws. Sochana. Naprawdę tak go potraktowali. "Stracił" obywatelstwo

W długiej i niezwykle bogatej historii NBA niewielu było zawodników z kraju nad Wisłą. Epizodyczne role odegrali w niej Cezary Trybański oraz Maciej Lampe, którzy jednak przetarli szlaki dla kolejnych pokoleń ambitnych polskich zawodników. Później za ocean wyjechał między innymi Marcin Gortat, który przez kilka lat pełnił funkcję pierwszopiątkowego gracza Washington Wizards.

Kiedy "Polski Młot" zakończył karierę w NBA, przez kilka lat doświadczyliśmy ponownego braku zawodników z kraju nad Wisłą w amerykańskim baskecie. Sytuacja ta nie potrwała jednak przesadnie długo.

W roku 2022 szeregi San Antonio Spurs zasilił bowiem Jeremy Sochan, który został wybrany w drafcie z bardzo wysokim 9. pickiem. Z miejsca stał się on jednym z ważniejszych zawodników swojej drużyny, a także ogromną nadzieją dla środowiska polskiego basketu.

Ostatnie miesiące nie układały się jednak dla niego zbyt pomyślnie. Polakowi towarzyszyła bowiem istna plaga urazów, która ostatecznie pozbawiła go miejsca w pierwszym składzie teksańskiej drużyny. Nie tak dawno temu otrzymaliśmy informacje o tym, że obecny kontrakt Sochana nie został przedłużony, co oznacza, że przyszłość Polaka w drużynie rysuje się dość niepewnie. Na dodatek wraz z rozpoczęciem tegorocznych rozgrywek otrzymał on od władz NBA kolejny dość bolesny cios.

NBA znów to zrobiła. Polacy będą wściekli po decyzji władz ligi

Co roku NBA przygotowuje garść przeróżnych statystyk, które stanowią swoistą zapowiedź nowego sezonu amerykańskiej ligi basketu. Jedną z takich statystyk jest ilość obcokrajowców, którzy zasilają szeregi wszystkich występujących w niej franczyz. W tym roku liczba ta jest rekordowa, na skalę całej historii ligi. W gronie tym znalazł się również Jeremy Sochan, który wedle włodarzy NBA reprezentuje... Wielką Brytanię.

Taki stan rzeczy wynika z dość skomplikowanych zasad ligi. Z racji na miejsce wychowywania się Sochana, którym rzeczywiście była Wielka Brytania, właśnie ta nacja przyporządkowana jest do zawodnika San Antonio Spurs. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy NBA wykonuje taki ruch w kierunku reprezentanta naszego kraju.

"Niestety NBA ma swoje przepisy, których trzyma się bardzo restrykcyjnie. Według ich zasad klasyfikuje narodowość niekoniecznie na podstawie obywatelstwa, ale tego, w jakim kraju ktoś się wychował. Dlatego przy nazwisku Jeremiego czasem jeszcze jest Wielka Brytania. Na stronie NBA jest jednak prawidłowo podana Polska. Wielokrotnie było to już zgłaszane, ale okazuje się, że trzeba jeszcze raz napisać specjalny wniosek do NBA o rozpatrzenie zmiany tego, co oni wcześniej sami sobie ustalili" - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Michał Pacuda, przedstawiciel biura prasowego.

W teorii Sochan jest więc traktowany za oceanem jako Polak, lecz według wewnętrznych zasad ligi, w przypadku przytoczonego zestawienia został on przedstawiony jako zawodnik z zupełnie innej nacji, co w pewnym sensie pozbawia kraj nad Wisłą swojego jedynego przedstawiciela na starcie 80. sezonu NBA.

