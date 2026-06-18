Władze miasta od początku spodziewały się, że w wydarzeniu mogą wziąć udział nawet do pięciu milionów nowojorczyków. Najbardziej oddani fani gromadzili się wzdłuż trasy od Battery Park do City Hall na dolnym Manhattanie już od nocy. Niektórzy zajmowali najlepsze miejsca pod barierkami od... 2:30 nad ranem.

Zainteresowanie przerosło jednak wszelkie oczekiwania. Nowojorska policja (NYPD) zamknęła strefy widokowe już o 7:30 rano, na dwie i pół godziny przed oficjalnym startem parady. Tysiące fanów, dla których zabrakło miejsca, utknęło za policyjnymi kordonami, sfrustrowani skandując: "Wpuśćcie nas!". Zdesperowani kibice, by dostrzec swoich idoli, wspinali się na latarnie, rusztowania, wejścia do stacji metra i znaki drogowe.

Szaleństwo w Nowym Jorku. Tłumy na ulicach Adam Lewicki INTERIA.PL

10 tys. funkcjonariuszy na ulicach

Aby zapanować nad historycznym szaleństwem, do ochrony wydarzenia zaangażowano rekordową liczbę 10 tysięcy funkcjonariuszy NYPD, co stanowiło niemal jedną trzecią wszystkich umundurowanych sił w mieście. Była to największa tego typu operacja policyjna w historii Nowego Jorku, przewyższająca swoimi rozmiarami nawet zabezpieczenie noworocznej zabawy na Times Square czy tradycyjnej parady na Święto Dziękczynienia.

Na ulicach pojawiły się jednostki z bronią ciężką, policyjne psy oraz brygady antydronowe. Wprowadzono rygorystyczne zakazy, na teren imprezy nie można było wnieść alkoholu, dużych plecaków, parasoli, dronów i metalowych przedmiotów.

Nam udało się spotkać nawet policjantkę Polkę. Udało nam się zamienić kilka słów z płynnie mówiącą w naszym języku funkcjonariuszką.

Tu jest wielki chaos, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Na szczęście wszystko odbywa się bez większych incydentów.

W ramach hołdu dla historii, nowojorskie metro (MTA) wypuściło na trasę zabytkowy pociąg R32 z 1973 roku - przypominając poprzedni mistrzowski sezon Knicks.

Koszykarze, legendy i plejada gwiazd

Na odkrytych platformach nie brakowało szaleństwa. MVP Finałów, Jalen Brunson, prezentował kibicom złote trofeum Larry'ego O'Briena, dumnie trzymając na rękach swoją małą córkę. Karl-Anthony Towns celebrował wygraną, tańcząc z burmistrzem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim, a Josh Hart popalał mistrzowskie cygaro. . Z kolei OG Anunoby przechadzał się w tłumie z butelką tequili i statuetką za wygrany turniej wewnątrzsezonowy NBA Cup.

Tłumy na paradzie New York Knicks w Nowym Jorku TIMOTHY A. CLARY AFP

W morzu niebiesko-pomarańczowego konfetti można było wypatrzeć dawne legendy klubu: Patricka Ewinga, Carmelo Anthony'ego oraz Walta "Clyde'a" Fraziera, pamiętającego triumfy z lat 70.. Tłum nakręcali najwierniejsi znani fani, na czele ze słynnym reżyserem Spike'em Lee, aktorami Timothée Chalametem i Benem Stillerem (który na bieżąco rejestrował materiały do swojego filmu dokumentalnego o Knicks) oraz gwiazdami muzyki.

Historyczny polski akcent

Czwartek był świętem również nad Wisłą. Jeremy Sochan, 22-letni reprezentant Polski, zapisał się na kartach historii koszykówki jako pierwszy Polak, który zdobył mistrzostwo NBA.

Rozwiń

Jego droga na szczyt była w tym roku wyjątkowa. Polak rozpoczął sezon w San Antonio Spurs, by w lutym 2026 roku, po rozwiązaniu kontraktu, zasilić szeregi nowojorskiej drużyny. Ironia losu sprawiła, że w czerwcowych finałach Sochan i jego nowi koledzy z Knicks pokonali właśnie jego byłą drużynę z Teksasu. Mimo zmiany otoczenia w trakcie rozgrywek, Polak odnalazł się w nowym środowisku, a jego wszechstronna obrona pomogła ekipie w kluczowych momentach walki o pierścień.

Uroczystości zwieńczyła oficjalna ceremonia przed ratuszem na City Hall Plaza, uświetniona występem Alicii Keys, podczas której burmistrz wręczył koszykarzom symboliczne klucze do miasta. Tuż za ostatnimi platformami do akcji ruszyła armia 650 pracowników służb sanitarnych (DSNY), gotowych uprzątnąć z nowojorskich ulic dziesiątki tysięcy kilogramów konfetti i śladów po wielkiej fecie.

Z Nowego Jorku - Adam Lewicki, Interia Sport

Jeremy Sochan Sarah Stier AFP

Koszykarze New York Knicks świętują wygranie finałów Konferencji Wschodniej - za taki triumf otrzymuje się Bob Cousy Trophy widoczne na zdjęciu Jason Miller AFP





Jerome Williams: Chcę przekazać Dzikom swoje doświadczenie z NBA. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport