Rekord w meczu Sochana. Na taki wyczyn czekano 3 lata. Znamy finalistę Konferencji Wschodniej

Jeremy Sochan sezon 2025/26 rozpoczynał w barwach San Antonio Spurs. Polak miał wielkie nadzieje, że m.in. u boku fantastycznego Victora Wembanyamy powalczy o pierścień za mistrzostwo ligi. Sochan jednak nie potrafił przebić się do składu i rozwiązał kontrakt z "Ostrogami". Kilka dni później związał się z New York Knicks, w którym także nie odgrywa kluczowej roli, choć szans otrzymuje stosunkowo więcej.

Polak jednak ciągle może marzyć o mistrzowskim pierścieniu. Zespół z Nowego Jorku do play-off przystępował z trzeciej pozycji po sezonie zasadniczym. W pierwszej rundzie podejmował Atlanta Hawks, którą pokonał 4-2. W półfinale przyszła pora na starcia z Philadelphia 76ers, która niespodziewanie wyeliminowała Boston Celtics.

Świetna seria New York Knicks

"Sixers" nie mieli praktycznie nic do powiedzenia w tej rywalizacji. W niedzielny wieczór mieli ostatnią szansę, aby odwrócić losy rywalizacji, bowiem pierwsze trzy mecze padły łupem Sochana i jego kolegów.

Czwarty mecz półfinału od początku do końca toczył się pod dyktando New York Knicks, którzy zwyciężyli 144:114 i awansowali po raz drugi z rzędu do finału Konferencji Wschodniej. Najlepiej punktowali Miles McBride (25 punktów) i Jalen Brunson (22 pkt). Największą bronią nowojorczyków były rzuty za trzy punkty. Trafili 25/44, co dało im skuteczność na poziomie 57 procent. Tym samym "Knicks" wyrównali historyczny rekord trójek zdobytych w jednym meczu play-offów. W 2023 roku tyle samo celnych rzutów oddali zawodnicy Milwaukee Bucks w meczu przeciwko Miami Heat.

W drużynie gospodarzy wyróżnił się Joel Embiid, który przy swoim nazwisku zapisał 24 punkty, 5 zbiórek i 4 asysty.

Dobry mecz Sochana. Polak pierwszy raz zagra w finale Konferencji

Swoją szansę w czwartym meczu półfinałowym otrzymał także Jeremy Sochan. Polak spędził na parkiecie nieco ponad 9 minut. Pojawił się na placu gry jednak dopiero w czwartej kwarcie, kiedy to jego zespół prowadził 128:84. Sochan zdobył pięć punktów, zanotował dwie zbiórki, dwie asysty i jeden blok. 22-latek popisał się m.in. efektownym wsadem.

Zawodnicy z Nowego Jorku mogą już myśleć o finałach Konferencji Wschodniej. Na ten moment nie znają jeszcze rywala, bowiem w pojedynku pomiędzy Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers jest 2-1.

Philadelphia 76ers - New York Knicks 114:144 (24:43, 33:38, 26:41, 31:22)

Jeremy Sochan spędzi końcówkę sezonu 2025/26 w New York Knicks

Jeremy Sochan Aaron Gash East News

