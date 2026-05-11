Rekord w meczu Sochana. Na taki wyczyn czekano 3 lata. Znamy finalistę Konferencji Wschodniej
Jeremy Sochan musi walczyć na parkietach NBA o każdą minutę. 22-latek nie jest pierwszym wyborem sztabu szkoleniowego New York Knicks. W niedzielny wieczór zespół Polaka rozgrywał czwarty mecz półfinału Konferencji Wschodniej. To było starcie, które przeszło do historii. Sochan także może mieć osobiste powody do zadowolenia, bo na parkiecie spędził więcej czasu niż zwykle.
Jeremy Sochan sezon 2025/26 rozpoczynał w barwach San Antonio Spurs. Polak miał wielkie nadzieje, że m.in. u boku fantastycznego Victora Wembanyamy powalczy o pierścień za mistrzostwo ligi. Sochan jednak nie potrafił przebić się do składu i rozwiązał kontrakt z "Ostrogami". Kilka dni później związał się z New York Knicks, w którym także nie odgrywa kluczowej roli, choć szans otrzymuje stosunkowo więcej.
Polak jednak ciągle może marzyć o mistrzowskim pierścieniu. Zespół z Nowego Jorku do play-off przystępował z trzeciej pozycji po sezonie zasadniczym. W pierwszej rundzie podejmował Atlanta Hawks, którą pokonał 4-2. W półfinale przyszła pora na starcia z Philadelphia 76ers, która niespodziewanie wyeliminowała Boston Celtics.
Świetna seria New York Knicks
"Sixers" nie mieli praktycznie nic do powiedzenia w tej rywalizacji. W niedzielny wieczór mieli ostatnią szansę, aby odwrócić losy rywalizacji, bowiem pierwsze trzy mecze padły łupem Sochana i jego kolegów.
Czwarty mecz półfinału od początku do końca toczył się pod dyktando New York Knicks, którzy zwyciężyli 144:114 i awansowali po raz drugi z rzędu do finału Konferencji Wschodniej. Najlepiej punktowali Miles McBride (25 punktów) i Jalen Brunson (22 pkt). Największą bronią nowojorczyków były rzuty za trzy punkty. Trafili 25/44, co dało im skuteczność na poziomie 57 procent. Tym samym "Knicks" wyrównali historyczny rekord trójek zdobytych w jednym meczu play-offów. W 2023 roku tyle samo celnych rzutów oddali zawodnicy Milwaukee Bucks w meczu przeciwko Miami Heat.
W drużynie gospodarzy wyróżnił się Joel Embiid, który przy swoim nazwisku zapisał 24 punkty, 5 zbiórek i 4 asysty.
Dobry mecz Sochana. Polak pierwszy raz zagra w finale Konferencji
Swoją szansę w czwartym meczu półfinałowym otrzymał także Jeremy Sochan. Polak spędził na parkiecie nieco ponad 9 minut. Pojawił się na placu gry jednak dopiero w czwartej kwarcie, kiedy to jego zespół prowadził 128:84. Sochan zdobył pięć punktów, zanotował dwie zbiórki, dwie asysty i jeden blok. 22-latek popisał się m.in. efektownym wsadem.
Zawodnicy z Nowego Jorku mogą już myśleć o finałach Konferencji Wschodniej. Na ten moment nie znają jeszcze rywala, bowiem w pojedynku pomiędzy Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers jest 2-1.