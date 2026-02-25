Kibice koszykówki oglądają Jeremy'ego Sochana czwarty sezon na parkietach NBA. 22-latek rozpoczął go w barwach San Antonio Spurs, ale nie miał on uznania w oczach trenera Mitcha Johnsona. W związku z tym postanowił się rozstać z "Ostrogami" i podpisał umowę z New York Knicks.

Sochan zadebiutował w nowej drużynie kilka dni temu. W przegranym starciu z Detroit Pistons (111:126) spędził na parkiecie 10 minut. W tym czasie zdobył dwa punkty, zanotował asystę i przechwyt. Później zagrał jeszcze kilka minut przeciwko Houston Rockets (108:106) oraz Chicago Bulls (105:99).

Bolesna porażka New York Knicks. Sochan nie pomógł

W nocy z wtorku na środę New York Knicks zmierzyło się na wyjeździe z Cleveland Cavaliers, a więc sąsiadem w tabeli konferencji wschodniej.

Mecz od początku nie układał się po myśli podopiecznych Mike Browna. Gospodarze mieli wszystko pod kontrolą i praktycznie prowadzili przez całe spotkanie, które ostatecznie wygrali 109:94. Liderem "Kawalerzystów" był Donovan Mitchell, który przy swoim nazwisku zapisał 23 punkty. Świetnie spisał się także Jarrett Allen, który rzucił 19 "oczek" i miał 10 zbiórek.

W drużynie z Nowego Jorku pierwsze skrzypce odgrywali Jalen Brunson (20 pkt), Mikal Bridges (18 pkt) oraz Mitchell Robinson, który rzucił 19 punktów i zanotował aż 15 zbiórek.

Epizod Sochana, a później taka zapowiedź. Polak powiedział wprost

Sochan na parkiecie spędził niespełna pięć minut. W tym czasie oddał jeden niecelny rzut oraz zapisał na swoim koncie zbiórkę.

To mój pierwszy raz, kiedy przystosowuję się do innej dynamiki (...). Nie byłem dzisiaj w najlepszej formie więc będą wzloty i upadki

Sochan podkreślił, że jest szczęśliwy z tego, że trafił do drużyny z Nowego Jorku, ale potrzebuje jeszcze czasu. - Myślę, że dość łatwo jest mi nauczyć się zasad gry. Teraz chodzi o to, żeby poznać skłonności każdego. Co lubią, a czego nie. Po prostu staram się to zrozumieć. To dotyczy również ataku i obrony - przyznał i zapowiedział, że "wystarczy kilka meczów, żeby poczuć się lepiej".

"Knicks" mimo porażki utrzymuje trzecią pozycję w konferencji wschodniej z bilansem 37-22. Zespół z Nowego Jorku czeka teraz trzeci wyjazdowy mecz z rzędu. W sobotę (28 lutego) o godz. 2:00 czasu polskiego zmierzy się z Milwaukee Bucks (bilans 25-31).

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 109:94 (35:26, 25:28, 23:11, 26:29)

Jeremy Sochan walczy o swoją przyszłość w NBA ISHIKA SAMANT AFP

Jeremy Sochan w starciu z Chicago Bulls spędził na parkiecie 11 minut GEOFF STELLFOX AFP

