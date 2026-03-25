To zdecydowanie nie jest sezon Jeremy'ego Sochana. Po zmianie trenera San Antoni Spurs polski koszykarz stał się marginalną postacią, co wprawiło fanów jego talentu w ogromny niepokój.

Sytuacja ta zakończyła się rozstaniem z dotychczasową ekipą oraz przenosinami do New York Knicks, w których Sochan miał odbudować swoją dotychczasową formę. Póki co, droga do osiągnięcia tego celu jest jednak mocno wyboista.

Przełamanie Jeremy'ego Sochana. Na taki mecz czekał od tygodni

Nie tak dawno temu pojawiło się jednak pewne światełko w tunelu. W nocy z niedzieli na poniedziałek Knicks rozgrywali spotkanie ze skazaną na pożarcie drużyną Washington Wizards. Nowojorczycy szybko zdominowali swoich rywali, a Sochan otrzymał od trenera Mike'a Browna około 8 minut.

Spożytkował on ten czas bardzo dobrze, zdobywając 8 punktów (3/4 rzuty z gry) oraz 6 zbiórek i asystę. Linijka, choć na tle niektórych kolegów z drużyny nie robiła piorunującego wrażenia, dawała wiele nadziei na poprawę sytuacji 22-letniego Polaka. Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała te pragnienia.

Męczarnie Knicks. Sochan znów "przyspawany" do ławki

W nocy z wtorku na środę New York Knicks mierzyli się natomiast z New Orleans Pelicans, a więc 11. ekipą konferencji zachodniej. Na papierze Sochan i spółka byli zdecydowanymi faworytami tego meczu. To twierdzenie udowodnili oni zresztą w pierwszej kwarcie, wygrywając tę część meczu wynikiem 42:28.

Kolejne dwie odsłony spotkania wpadły natomiast na konto koszykarzy z Nowego Orleanu, wśród których brylował tego dnia Zion Williamson (22 punkty, 4 zbiórki, 2 asysty). W ekipie z Nowego Jorku prym wiódł natomiast Jalen Brunson - zdobywca 32 punktów oraz 7 asyst.

Mecz był wyrównany aż do samego końca. Z tego też powodu Mike Brown zdecydował się na dość wąską rotację, co zaowocowało "przyspawaniem" Jeremy'ego Sochana do ławki rezerwowych. Ostatecznie to New York Knicks wyszli z tego starcia zwycięska (121:116). Niestety, tym razem polski koszykarz nie miał swojego wkładu w końcowy rezultaty drużyny.

Jeremy Sochan Aaron Gash East News

Mike Brown AA/ABACA Newspix.pl

Jeremy Sochan Yuki IWAMURA East News

