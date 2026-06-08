Poruszenie przed finałem, zmiana po decyzji Trumpa. Fani obejdą się smakiem

Tradycją jest, że gdy rozgrywane są finały NBA, to pod halą ustawia się telebimy i robi tzw. watchparty, czyli wspólne oglądanie spotkania. Jest to darmowe, a wiadomo, że nie każdy chętny da radę kupić wejściówkę na sam mecz. Koncept cieszy się wielką popularnością, dlatego można spodziewać się, że kibice New York Knicks są zawiedzeni. Nie będą mogli zebrać się pod Madison Square Garden w poniedziałkowy wieczór (2:30 polskiego czasu).

Zespół z NY zagra w Game 3 z San Antonio Spurs. Pierwsze dwa wyjazdowe starcia wygrał, więc w kolejnych dwóch na własnym terenie może przypieczętować mistrzostwo. Ranga wydarzeń więc rośnie. Na trybunach zasiądzie Donald Trump. Przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych oznacza inne protokoły bezpieczeństwa. Zamkniętych zostanie kilka ulic, przez co watchparty zostało już odwołane. Poinformował o tym nowojorski departament policji z Jessicą Tisch na czele.. Decyzję podjęto we współpracy z Secret Service.

Nie będzie wspólnego oglądania Game 3 w Nowym Jorku. Decyzja Trumpa zmienia plany służb bezpieczeństwa

Matt McCool, agent specjalny dowodzący nowojorskim oddziałem tejże, zdaje sobie sprawę z rozczarowania fanów podekscytowanych formą Knicks. - Jednocześnie naszym obowiązkiem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa publicznego. Po starannej koordynacji i ocenie Secret Service i nowojorska policja wspólnie ustaliły, że watchparty nie może odbywać się w bezpośrednim sąsiedztwie Madison Square Garden ze względu na wymogi bezpieczeństwa związane z wydarzeniem o takiej skali oraz konieczność zapewnienia bezpiecznego środowiska do prowadzenia działań ochronnych - powiedział (cyt. za ESPN).

Decyzja dotyczy tylko Game 3. Jest więc prawdopodobne, że fani wrócą przed ekrany pod areną 48 godzin później.

Zrobiono to w pełnej koordynacji z Secret Service ze względu na wizytę prezydenta. Spodziewamy się, że imprezy pod Madison Square Garden zostaną wznowione przed meczem nr 4

Przypomnijmy, że przed finałem NBA zakazała tego typu wydarzeń poza halą z powodu "chuligańskich zachowań", ale później zmieniła zdanie.

Madison Square Garden Kevin Mazur Getty Images

Donald Trump Photo by ANDREW LEYDEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Chris Paul i Victor Wembanyama THIBAULT CAMUS East News





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