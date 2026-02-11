Polak zapytał o Sochana. Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości

Jeremy Sochan - jako jedyny gracz w składzie San Antonio Spurs - nie pojawił się parkiecie w meczu NBA, mimo że jego drużyna rozgromiła Los Angeles Lakers 136:108. Trener Mitch Johnson skorzystał w tym meczu aż z 13 zawodników. Jedynie reprezentant Polski nie otrzymał szansy na pokazanie swoich umiejętności. Przy jego nazwisku w oficjalnych statystykach NBA możemy przeczytać: "DNP - Coach's Decision" (decyzja trenera).

Nie jest wielką tajemnicą, że trener Mitch Johnson w ogóle nie wierzy w potencjał polskiego skrzydłowego, który w wielu meczach nie pojawił się na parkiecie. Najlepszy tego dowód mieliśmy w spotkaniu z Lakers, które Spurs wysoko wygrali.

Polski dziennikarza pyta o Sochana

Na meczu Lakers ze Spurs był obecny Łukasz Szwonder, który na co dzień tworzy treści na kanale YT pod nazwą "Keepthebeat". Ma ponad 149 tys. subskrybentów. Polski dziennikarz na konferencji prasowej zapytał trenera Mitcha Johnsona o sytuację Jeremy'ego Sochana w zespole po zamknięciu okna transferowego.

Odpowiedź Johnsona nie pozostawia żadnych wątpliwości. Sochan nie wróci w najbliższym czasie na stałe do rotacji Spurs. To decyzja trenera tego zespołu, który jest w tym momencie drugą siłą w Konferencji Zachodniej (bilans 37:16). Szkoleniowiec "Ostróg" dodał, że liczy na profesjonalizm i gotowość ze strony Polaka.

- Nic nie zmieniło się w jego sytuacji. Nadal chcemy, żeby był twardy w obronie i wszechstronnym graczem w ofensywie. Wiem, że Jeremy chce grać więcej, podobnie jak inni zawodnicy. Cieszę się, że tego chce i to pokazuje. Tak waleczne nastawienie to jedyna droga do tego, by odnieść sukces w tej lidze. Na razie nie ma go w rotacji i to jest moja decyzja. Oczekuję od niego, że pozostanie profesjonalistą każdego dnia. Mam na myśli ciężką pracę i bycie dobrym kolegą dla zespołu. Historia tej ligi pokazuje, że zawsze musisz być gotowy, bo nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie twój moment

Przypomnijmy, że Spurs zaskoczyli kibiców, nie wymieniając Jeremy'ego Sochana przed końcem trade-deadline. W kuluarach mówiło się o kilku zainteresowanych zespołach - m.in. Suns czy Knicks, ale Sochan kolejne miesiące spędzi w szeregach Spurs. Niedawno dziennikarz Jared Weiss z The Athletic poinformował, że Polak zamierza dokończyć rozgrywki i tym samym wypełni kontrakt z klubem

"Sochan nie zamierza negocjować wykupienia kontraktu ze Spurs i planuje dokończyć sezon w San Antonio" - poinformował dziennikarz.

Jeremy Sochan, który w pierwszych trzech sezonach w San Antonio wystąpił w pierwszym składzie w 149 spotkaniach i grał średnio 27 minut na mecz, w obecnych rozgrywkach pełni rolę głębokiego rezerwowego. Wystąpił jedynie w 28 meczach (średnio na parkiecie spędza niecałe 13 minut). Po raz ostatni zagrał 8 lutego. W starciu z Mavs na boisku był przez ponad 200 sekund.

Warto dodać, że przed obecnym sezonem San Antonio Spurs i Jeremy Sochan nie doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. Po sezonie 2025/2026 Polak będzie zastrzeżonym wolnym agentem. Spurs będą mieli prawo wyrównać ofertę, którą koszykarz otrzyma od innego klubu.

Polak średnio w tym sezonie notuje 4,1 punktu i 2,6 zbiórki (najgorsze statystyki w karierze) na mecz.

