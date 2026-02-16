W miniony weekend w USA miało miejsce prawdzie święto koszykówki. All-Star Week tradycyjnie został zwieńczony Meczem Gwiazd. Na parkiecie Intuit Dome w Inglewood, w turnieju rywalizowały trzy drużyny. W dwóch znaleźli się tylko amerykańscy gwiazdorzy, natomiast trzeci zespół został stworzony z koszykarzy reprezentujących pozostałe części świata.

Wszystkie ekipy rozgrywały 12-minutowe mecze. Dwie najlepsze spotkały się w finale. W nim "Gwiazdki" zagrały z "Paskami". Pierwsza z nich triumfowała 47:21. "W kluczowej fazie pojedynku sytuacja nie ulegała zmianie. "Gwiazdki" pewnie zmierzały po upragniony triumf, miażdżąc dużo bardziej doświadczonych rywali. Finałowe starcie dość nieoczekiwanie zakończyło się istnym pogromem. Tuż po zakończeniu całego turnieju przyznano również nagrodę im. Kobego Bryanta dla najbardziej wartościowego zawodnika zmagań. MVP 75. edycji All-Star Game został Anthony Edwards" - pisał Igor Szarek z Interii Sport, który dokładnie zrelacjonował całe wydarzenie.

Obama zawitał na Mecz Gwiazd NBA. Trybuny natychmiast zareagowały

Na trybunach zasiadło wiele ciekawych osobistości. Jedną z nich był Barack Obama, który wraz z żoną bacznie śledził wszystkie spotkania. Kiedy tylko były prezydent Stanów Zjednoczonych przybył na swoje miejsce w pierwszym rzędzie, publika dosłownie eksplodowała.

Po hali poniósł się głośny wiwat. Kamery pokazały 64-latka, który wstał i przywitał się z kibicami. Fragment wideo szybko pojawił się w mediach społecznościowych, gdzie wielu internautów zastanawiało się, czy na podobne przywitanie w sportowym świecie mógłby liczyć Donald Trump.

"Barack Obama dostał owację na stojąco podczas meczu gwiazd NBA. Wyobraźcie sobie, że Trump kiedykolwiek dostanie owację na stojąco. Barack Obama jest kochany" - odnotował Ed Krassenstein. "Wyobraź sobie, że Trump kiedykolwiek otrzyma owację na stojąco" - dodał.

"Wyobraź sobie teraz, że Trump spotyka się z taką reakcją... Tak, to niemożliwe. Jego polityka podziałów i ciągła potrzeba podsycania niezgody nie sprawiają, że jest on "ulubieńcem tłumów". Obama jednoczy ludzi, niezależnie od dziedziny - czy to polityki, czy sportu, jego dziedzictwo opiera się na jedności, postępie i nadziei. Porównajmy to z chaosem, jaki obserwujemy w przypadku Trumpa" - pisze inny użytkownik. Jednocześnie część z nich stanęła w obronie obecnego prezydenta.

Tak czy inaczej nie jest tajemnicą, że Obama to wielki sympatyk sportu. "Obama jest znanym fanem koszykówki, który pokochał tę grę, gdy sprawował urząd. Dzielił się swoimi przewidywaniami dotyczącymi finałów NBA lub wypełniał tabelę wyników turnieju koszykówki uniwersyteckiej NCAA" - pisze portal usatoday.com.

Co więcej, podczas rywalizacji w pewnym momencie były prezydent USA złapał piłkę, po czym zbił piątkę z Devinem Bookerem, na co również zareagowali fani zgromadzeni na hali.

