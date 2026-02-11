Sytuacja Jeremy'ego Sochana w barwach San Antonio Spurs prezentowała się w ostatnim czasie wręcz dramatycznie. W nocy z 10 na 11 lutego "Ostrogi" rozgrywały spotkanie z Los Angeles Lakers. Z racji na mnogość kontuzji po stronie "Jeziorowców", ekipa Polaka była w tym meczu wyraźnym faworytem. Spurs mogli sobie więc pozwolić na sporą rotację w składzie. Minuty w tym meczu otrzymał niemal każdy zawodnik teksańskiej ekipy. Wyjątkiem był niestety Sochan, który znów obserwował zmagania swoich kolegów z ławki rezerwowych.

Jeden z internetowych dziennikarzy Łukasz Szwonder (znany szerzej jako "Keepthebeat"). Miał okazję spytać szkoleniowca San Antonio Spurs - Mitcha Johnsona - o obecną sytuację 22-letniego koszykarza z kraju nad Wisłą. Wypowiedź trenera była jednak mocno niezadowalająca.

Gigant NBA próbował wymienić Polaka jeszcze przed upływem okna transferowego, jednak żadna z ofert nie zadowoliła włodarzy teksańskiej ekipy. Wobec tego Jeremy Sochan pozostał ostatecznie w szeregach San Antonio Spurs. Okazuje się jednak, że nie na długo.

Znany dziennikarze przekazuje wieści ws. Sochana. Polak opuszcza San Antonio Spurs

11 lutego najlepiej poinformowany w bieżących wydarzeniach wewnątrz NBA dziennikarz Shams Charania opublikował post, w którym przekazał informacje o definitywnym zakończeniu współpracy między Jeremym Sochanem a San Antonio Spurs.

"Jak podają źródła ESPN, San Antonio Spurs i Jeremy Sochan doszli do porozumienia w sprawie zwolnienia, aby członek drużyny All-Rookie z 2023 roku mógł zostać wolnym agentem" - podaje uznany amerykański dziennikarz.

Tym samym zakończyła się niemal czteroletnia, pełna wzlotów oraz upadków przygoda polskiego koszykarza w barwach teksańskiej ekipy. Sochan dołączył bowiem do San Antonio Spurs w NBA drafcie z 2022 roku. Swoje koszykarskie umiejętności rozwijał on głównie pod okiem legendarnego Gregga Popovicha, aby ostatecznie przejść pod skrzydła wspomnianego wcześniej Mitcha Johnsona. Niestety, nowy trener "Ostróg" nie uwzględniał 22-letniego Polaka w swoich długofalowych planach.

Czy to koniec przygody Sochana w NBA? Obecnie polski koszykarz stał się wolnym agentem, co pozwala innym ekipom amerykańskiej ligi basketu podpisanie z nim kontraktu bez konieczności uzyskania porozumienia z San Antonio Spurs.

Jeremy Sochan Marcin Golba AFP

Jeremy Sochan CHRIS CODUTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jeremy Sochan CHRIS GARDNER East News

