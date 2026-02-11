Pilne wieści ws. Sochana. Zapadła ostateczna decyzja. Polak opuszcza giganta NBA
Sytuacja Jeremy'ego Sochana z tygodnia na tydzień wyglądała coraz gorzej. Mimo to San Antonio Spurs nie zdołali wymienić Polaka podczas niedawno zakończonego okna transferowego. Nie tak dawno temu trener ekipy wypowiedział także dość niepokojące słowa ws. koszykarza z kraju nad Wisłą. 11 lutego świetnie poinformowany dziennikarz Shams Charania przekazał, iż przygoda Sochana w teksańskiej ekipie właśnie dobiegła końca.
Sytuacja Jeremy'ego Sochana w barwach San Antonio Spurs prezentowała się w ostatnim czasie wręcz dramatycznie. W nocy z 10 na 11 lutego "Ostrogi" rozgrywały spotkanie z Los Angeles Lakers. Z racji na mnogość kontuzji po stronie "Jeziorowców", ekipa Polaka była w tym meczu wyraźnym faworytem. Spurs mogli sobie więc pozwolić na sporą rotację w składzie. Minuty w tym meczu otrzymał niemal każdy zawodnik teksańskiej ekipy. Wyjątkiem był niestety Sochan, który znów obserwował zmagania swoich kolegów z ławki rezerwowych.
Jeden z internetowych dziennikarzy Łukasz Szwonder (znany szerzej jako "Keepthebeat"). Miał okazję spytać szkoleniowca San Antonio Spurs - Mitcha Johnsona - o obecną sytuację 22-letniego koszykarza z kraju nad Wisłą. Wypowiedź trenera była jednak mocno niezadowalająca.
Gigant NBA próbował wymienić Polaka jeszcze przed upływem okna transferowego, jednak żadna z ofert nie zadowoliła włodarzy teksańskiej ekipy. Wobec tego Jeremy Sochan pozostał ostatecznie w szeregach San Antonio Spurs. Okazuje się jednak, że nie na długo.
Znany dziennikarze przekazuje wieści ws. Sochana. Polak opuszcza San Antonio Spurs
11 lutego najlepiej poinformowany w bieżących wydarzeniach wewnątrz NBA dziennikarz Shams Charania opublikował post, w którym przekazał informacje o definitywnym zakończeniu współpracy między Jeremym Sochanem a San Antonio Spurs.
"Jak podają źródła ESPN, San Antonio Spurs i Jeremy Sochan doszli do porozumienia w sprawie zwolnienia, aby członek drużyny All-Rookie z 2023 roku mógł zostać wolnym agentem" - podaje uznany amerykański dziennikarz.
Tym samym zakończyła się niemal czteroletnia, pełna wzlotów oraz upadków przygoda polskiego koszykarza w barwach teksańskiej ekipy. Sochan dołączył bowiem do San Antonio Spurs w NBA drafcie z 2022 roku. Swoje koszykarskie umiejętności rozwijał on głównie pod okiem legendarnego Gregga Popovicha, aby ostatecznie przejść pod skrzydła wspomnianego wcześniej Mitcha Johnsona. Niestety, nowy trener "Ostróg" nie uwzględniał 22-letniego Polaka w swoich długofalowych planach.
Czy to koniec przygody Sochana w NBA? Obecnie polski koszykarz stał się wolnym agentem, co pozwala innym ekipom amerykańskiej ligi basketu podpisanie z nim kontraktu bez konieczności uzyskania porozumienia z San Antonio Spurs.