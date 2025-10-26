Nowe wieści ws. Sochana, trener wszystko ujawnił. Tylko na to czekali

Kariera Jeremy'ego Sochana przeszła ostatnio przez parę poważniejszych perturbacji. Zacząć należy tu chociażby od faktu, że koszykarz i jego klub, San Antonio Spurs, nie porozumieli się na razie w sprawie przedłużenia kontraktu i wraz z końcem czerwca zostanie on tzw. zastrzeżonym wolnym agentem. Nic tu nie jest jeszcze oczywiście w stu procentach przesądzone, ale sytuacja bez dwóch zdań wprowadza pewną nutę niepewności.

Inną kwestią jest stan zdrowia 22-latka. Sochan zmagał się ostatnio z urazami, które spowodowały, że najpierw musiał on niestety opuścić EuroBasket, a teraz nie był w stanie rozegrać pierwszych meczów sezonu regularnego NBA w barwach "Ostróg". Na szczęście na horyzoncie zdaje się majaczyć pewien przełom.

Legia Warszawa - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Sochan coraz bliżej powrotu na parkiety NBA. Trener Spurs przekazał świetne wieści

Mitch Johnson, trener SAS, który przejął stery w drużynie po legendarnym Greggu Popovichu, dał jasny sygnał, że kilku jego podopiecznych - De'Aaron Fox, Kelly Olynyk i właśnie reprezentant Polski są na ostatniej prostej do powrotu na parkiet.

Widzę, jak działają na boisku i myślę, że zdecydowanie mogą grać

"Jest październik, więc prawdopodobnie nie będziemy przyspieszać biegu zdarzeń, ale prezentują się świetnie. Mam nadzieję, że ich powrót nastąpi raczej wcześniej niż później" - dodał szkoleniowiec.

Trzy mecze Spurs do końca miesiąca. Sochan powróci podczas jednego z nich?

McDonald w swym artykule mimo wszystko wskazuje, że cała trójka może powrócić do kadry meczowej przed końcem miesiąca. Jak podkreślił, już w piątek Fox, Olynyk i Sochan brali udział nie tylko w serii rzutowej, ale i wewnętrznym sparingu, czyli podjęli się dosyć intensywnego zestawu ćwiczeń.

Nim nastanie listopad Spurs mają w planie rozegrać jeszcze trzy spotkania - 26 października o 19.00 zmierzą się z Brooklyn Nets, 28 października o 01.00 z Toronto Raptors i 31 października o 01.30 z Miami Heat (wszystkie godziny podane według czasu polskiego).

Jeremy Sochan Marcin Golba AFP

Jeremy Sochan Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jeremy Sochan Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP