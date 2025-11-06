Sochan wrócił do gry. Szalony mecz w Los Angeles, 35 punktów gwiazdy

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na ten moment czekali fani Sochana. Polak wstał z ławki rezerwowych i ruszył do walki o kontrakt. 35 punktów gwiazdy

Maciej Brzeziński

Polscy kibice długo czekali na powrót Jeremiego Sochana do gry. Nasz jedynak w NBA w ostatnim czasie leczył kontuzję. W nocy ze środy na czwartek w końcu pojawił się na parkiecie. I zaliczył bardzo udany powrót. Do szczęścia zabrakło tylko zwycięstwa San Antonio Spurs, które minimalnie przegrało z Los Angeles Lakers. Klasą samą dla siebie był Luka Doncić.

Sochan wrócił do gry po kontuzji
Sochan wrócił do gry po kontuzjiHarry HowAFP

Jeremy Sochan ma za sobą trudne miesiące. Ze względu na uraz łydki nie mógł wystąpić podczas tegorocznego EuroBasketu. W związku z tym wrócił do USA, aby wyleczyć kontuzję i jak najlepiej przygotować się do swojego czwartego sezonu w lidze NBA. Niestety w trakcie jednego z treningów doznał urazu lewego nadgarstka. To wykluczyło go nie tylko z inauguracji sezonu, ale także pięciu kolejnych spotkań San Antonio Spurs.

Sochan z boku obserwował jak dobrze radzą sobie jego koledzy. San Antonio Spurs zanotowało świetny start sezonu z bilansem 5-0. Ich świetną passę kilka dni temu przerwało Phoenix Suns (118:130).

Sochan wrócił do gry. Po kontuzji nie ma już śladu

W nocy ze środy na czwartek "Ostrogi" chciały wrócić na zwycięską ścieżkę, a na ich drodze stanęło Los Angeles Lakers. I stało się to na co czekali wszyscy polscy kibice. Sochan zaczął mecz na ławce rezerwowych, ale w końcu pojawił się na parkiecie. Polak otrzymał od trenera Mitcha Johnsona 23 minuty. W tym czasie zdobył 16 punktów, zanotował dwie zbiórki i przechwyt. 22-latek w końcówce spotkania musiał na stałe zasiąść na ławce rezerwowych. Było to spowodowane tym, że popełnił szósty faul.

San Antonio Spurs przez większość spotkania byli na prowadzeniu, ale w czwartej kwarcie dali sobie wyrwać zwycięstwo (116:118). "Spurs" w samej końcówce mogło doprowadzić do dogrywki, ale Justin Champagnie przestrzelił dwa rzuty wolne.

Nie do zatrzymania był Luka Doncić, który rzucił 35 punktów, zanotował 13 asyst, 9 zbiórek i 5 przychwytów. W drużynie Sochana najskuteczniejszy był Victor Wembanyama (19 pkt, 9 zbiórek, 3 asysty).

San Antonio Spurs obecnie plasuje się na piątym miejscu w tabeli konferencji zachodniej. Przed "Ostrogami" mecz z Houston Rockets, które ma taki sam bilans (5-2). To spotkanie odbędzie się w sobotę (8 listopada, godz. 1:30).

Sochan na wylocie z San Antonio?

Co dalej z Jeremym Sochanem w NBA? To pytanie na ten moment pozostaje bez odpowiedzi. Polak rozgrywa czwarty sezon w lidze i z końcem czerwca jego debiutancki kontrakt wygasa. Tuż przed rozpoczęciem rozgrywek 2025/26 władze San Antonio Spurs mogły przedłużyć z nim umowę, ale tego nie zrobiły. To oznacza, że 1 lipca Polak stanie się tzw. zastrzeżonym wolnym agentem. Jest to typ umowy, który uprawnia gracza do rozmów z innymi klubami NBA podczas letniego off-season. San Antonio Spurs będą jednak posiadać prawo wyrównania ewentualnych ofert, które otrzyma Polak. Mogą również nie skorzystać z tej opcji, a wtedy Sochan dostanie wolną rękę w kwestii ewentualnej zmiany barw.

