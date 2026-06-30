W ostatnich tygodniach często mówiło się, że LeBron James może po sezonie 2025/26 zakończyć koszykarską karierę. Tymczasem we wtorek (30 czerwca) zaczęły się pojawiać w amerykańskich mediach informacje, że 41-latek poinformował władze Los Angeles Lakers, że nie będzie występować już w tym zespole.

Klub z Los Angeles jakiś czas później oficjalnie potwierdził, że LeBron James nie założy już trykotu "Aniołów". - LeBron James jest jednym z najwybitniejszych sportowców w historii. Zawsze będziemy wdzięczni za jego osiem lat spędzonych w Lakers - w tym za mistrzowski tytuł, do którego poprowadził nas w 2020 roku w jednych z najtrudniejszych okoliczności, jakie można sobie wyobrazić, oraz za niezliczone rekordy, które ustanowił w barwach purpury i złota. Życzymy mu wszystkiego, co najlepsze w przyszłości - zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Na zawsze pozostanie cenioną częścią rodziny Lakers - napisała w komunikacie Jeanie Buss, czyli właścicielka klubu.