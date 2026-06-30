Mundial w USA zszedł na dalszy plan. Legenda podjęła decyzję ws. przyszłości. Oficjalny komunikat
LeBron James uznawany jest za jednego z najwybitniejszych koszykarzy w historii. 41-latek ostatnie osiem sezonów spędził w Los Angeles Lakers. Od jakiegoś czasu mówiło się, że Amerykanin jest już blisko decyzji dotyczącej zakończenia kariery. Ostatniego dnia czerwca wszystko się wyjaśniło.
W ostatnich tygodniach często mówiło się, że LeBron James może po sezonie 2025/26 zakończyć koszykarską karierę. Tymczasem we wtorek (30 czerwca) zaczęły się pojawiać w amerykańskich mediach informacje, że 41-latek poinformował władze Los Angeles Lakers, że nie będzie występować już w tym zespole.
LeBron James podjął decyzję dotyczącą przyszłości
Klub z Los Angeles jakiś czas później oficjalnie potwierdził, że LeBron James nie założy już trykotu "Aniołów". - LeBron James jest jednym z najwybitniejszych sportowców w historii. Zawsze będziemy wdzięczni za jego osiem lat spędzonych w Lakers - w tym za mistrzowski tytuł, do którego poprowadził nas w 2020 roku w jednych z najtrudniejszych okoliczności, jakie można sobie wyobrazić, oraz za niezliczone rekordy, które ustanowił w barwach purpury i złota. Życzymy mu wszystkiego, co najlepsze w przyszłości - zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Na zawsze pozostanie cenioną częścią rodziny Lakers - napisała w komunikacie Jeanie Buss, czyli właścicielka klubu.
Chwilę później na ten komunikat odpowiedział sam koszykarz.
Nie, to ja dziękuję. To był prawdziwy honor nosić purpurę i złoto, próbując kontynuować wielkie dziedzictwo, które powstało przede mną. Mam nadzieję, że podczas mojego pobytu uszczęśliwiłem wiele osób
Co dalej z LeBronem Jamesem? Wskazano kierunek
Jaka przyszłość czeka LeBrona Jamesa? ESPN informuje, że najmocniej zainteresowane usługami gwiazdy jest Golden State Warriors. 41-latka w swoich szeregach widzieliby także przedstawiciele Cleveland Cavaliers i Miami Heat.
LeBron James reprezentował w trakcie swojej kariery trzy kluby: Cleveland Cavaliers (2003-2010, 2014-2018), Miami Heat (2010-2014) oraz Los Angeles Lakers (2018-2026). Koszykarz czterokrotnie sięgał po mistrzowski tytuł (2012, 2013, 2016 i 2020).
W poprzednim sezonie notował średnio 20,9 punktu, 7,2 asysty i 6,1 zbiórki na mecz. Jego zespół pożegnał się jednak z marzeniami o tytule w drugiej rundzie play-off, ulegając Oklahoma City Thunder 0-4.