Liga NBA swój szczyt popularności w naszym kraju zanotowała w latach 90. ubiegłego stulecia. Wówczas po raz pierwszy w polskiej telewizji pojawiły się transmisje ze spotkań najlepszych koszykarzy na świecie. Kibice spoglądając na gwiazdorów światowego sportu marzyli o tym, by w tym gronie znalazł się choćby jeden Polak.

Po wielu latach oczekiwania te pragnienia w końcu się ziściły. W 2002 roku całą Polskę obiegła zaskakująca informacja. Pochodzący z Warszawy, związany przez ostatnie lata ze Zniczem Pruszków Cezary Trybański otrzymał swoją szansę w lidze NBA. Polski środkowy został zakontraktowany przez Memphis Grizzlies.

22 lipca 2002 roku życie Trybańskiego zmieniło się na zawsze. Mierzący 218 centymetrów koszykarz stał się symbolem pierwszego w historii Polaka, który zdołał dostać się do jednego z najbardziej elitarnych miejsc w światowym sporcie.

Amerykański sen Cezarego Trybańskiego. Skończył z milionami na koncie

Rzeczywistość dla Polaka w NBA okazała się jednak brutalna. W debiutanckim sezonie Trybański wystąpił w 15 spotkaniach Memphis Grizzlies, przebywając na parkiecie średnio niewiele ponad 5,5 minuty, notując przy tym mniej niż jeden punkt i jedną zbiórkę na spotkanie.

W kolejnym sezonie Trybański musiał się przeprowadzić - w wyniku wymiany został wytransferowany do Phoenix Suns, gdzie otrzymał jeszcze mniej szans. Po rozegraniu zaledwie czterech spotkań został zaangażowany w kolejną wymianę, zasilając tym razem szeregi New York Knicks. Tam zanotował kolejne trzy występy, a latem wymieniono go do Chicago Bulls. W barwach legendarnych "Byków" nie zagrał nawet minuty, na starcie sezonu zwolniono go z kontraktu. W 2006 roku Polak podjął jeszcze jedną próbę powrotu do NBA, lecz przygoda z Toronto Raptors okazała się wyjątkowo krótka.

Sportowo Trybański w NBA nie zrobił wielkiej kariery. Życiowo był to jednak dla niego ogromny skok jakościowy. Polak trafił do innego koszykarskiego świata, o czym sam wielokrotnie opowiadał w rozmowach z dziennikarzami. Koszykarzowi z posiadającym w swoim CV grę w NBA znacznie łatwiej jest przekonać do siebie kolejnych pracodawców.

Co jednak jeszcze istotniejsze, angaż w NBA zapewnił mu komfort finansowy. Za trzy lata gry w najlepszej koszykarskiej lidze świata Polak zarobił 4,8 miliona dolarów, co przy dzisiejszym kursie waluty daję nam kwotę ponad 17 milionów złotych.

Po zakończeniu przygody z NBA Trybański nie wyjechał od razu z USA. Polak zanotował cztery sezony gry w D-League, notując przy tym rekordowe wyniki w statystyce bloków. W kolejnych latach Trybański kontynuował swoją karierę w Grecji, Czechach oraz na Litwie. Na finiszu swojej sportowej drogi wrócił do ojczyzny, w której reprezentował barwy Polpharmy Starogard Gdański, AZS-u Koszalin oraz Legii Warszawa. Sportową karierę Trybański zakończył w styczniu 2017 roku w wieku 37 lat.

Shaquille O'Neal i Cezary Trybanski Pawel Wodzynski East News

Cezary Trybański i Tomasz Wolny Paweł Wrzecion AKPA

