Kibice San Antonio Spurs nie mogą mówić o zbyt udanym sezonie. Kolejny rok z rzędu ich ulubieńcy nie nawiązali bowiem walki o awans do fazy play-off, kończąc zmagania konferencji zachodniej dopiero na 13 miejscu. Tym samym Jeremy Sochan, dla którego był to trzeci sezon w NBA, wciąż nie zaznał smaku rywalizacji w fazie pucharowej , która diametralnie różni się od zmagań sezonu zasadniczego. Choć Polak zaliczył w tym sezonie kilka ciekawych spotkań , to niestety męczony urazami oraz nieudanymi eksperymentami, ostatecznie zakończył rozgrywki jako zawodnik wchodzący głównie z ławki rezerwowych.

Wedle informacji przekazanych przez cenionego dziennikarza ESPN Shamsa Charanię, Chris Paul, który wypełnił kontrakt wiążący go ze Spurs, obrał dla siebie nowy-stary kierunek. Weteran ligi ma powrócić do Los Angeles Clippers, których barwy reprezentował w latach 2011-2017 .

Co więcej, wspomniany dziennikarz donosi, iż prawdopodobnie będzie to pożegnalny sezon gwiazdora. Chris Paul spędził na parkietach NBA przeszło 20 lat. W tym czasie aż dwunastokrotnie miał on okazje występować w Meczu Gwiazd, z czego raz został nagrodzony statuetką MVP spotkania. W swoim dorobku posiada on również nagrodę Najlepszego Debiutanta Roku. Reprezentował on także barwy USA, zdobywając z kadrą narodową dwa medale igrzysk olimpijskich. Niestety Paul nigdy nie wywalczył pierścienia mistrzowskiego, choć w roku 2021 był tego bardzo bliski. Wówczas jako zawodnik Phoenix Suns mierzył się on z Milwaukee Bucks, przegrywając 6-meczową batalię finałów NBA.