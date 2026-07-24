Niedługo po zakończeniu sezonu NBA LeBron James podjął ostateczną decyzję ws. swojej przyszłości. Jedna z największych legend koszykówki ogłosiła, że po ośmiu sezonach zdecydował się na odejście z Los Angeles Lakers. Wielu kibiców obawiało się, że taki ruch może oznaczać rychłe zakończenie kariery.

Z drugiej strony w mediach dość szybko pojawiła się lista drużyn zainteresowanych przechwyceniem Jamesa. Za faworyta uznawano Golden State Warriors, a realny był również powrót do Cleveland Cavaliers. 41-latek zdecydował się jednak na kompletnie inny ruch. Dziennikarz ESPN Shams Charania ogłosił transfer Jamesa do Philadelphia 76ers. Amerykanin według tych informacji związał się dwuletnim kontraktem o wartości 8 milionów dolarów.

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- To moja ostateczna decyzja. Nie idę dla pieniędzy. Nie idę dla rodziny. O co tak naprawdę gram w tym momencie? Nadal chcę się poświęcać. Nadal chcę pracować, ciężko pracować. Nadal chcę rywalizować, wygrywać i mieć szansę na zdobycie kolejnego mistrzostwa. Wierzę, że mogę pomóc Philadelphia 76ers stać się drużyną mistrzowską i jestem bardzo podekscytowany, że mogę pobudzić nową bazę fanów i rozpocząć tę niesamowitą podróż po raz ostatni - napisał James w mediach społecznościowych.

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Przed Lebronem Jamesem historyczny sezon. Zawalczy o piąte mistrzostwo NBA

Dla Jamesa jest to piąty klub w karierze. 41-latek tym samym potwierdził, że rozpocznie rekordowy, 24. sezon w NBA. Nowy nabytek 76ers jest w tym momencie najstarszym aktywnym zawodnikiem w lidze. Przez ostatnie osiem lat grał w Lakers, gdzie pozostanie jego syn Bronny James.

James swoją karierę w NBA rozpoczynał w 2003 roku jako "jedynka" draftu wybrana przez Cleveland Cavaliers. Na swoje pierwsze mistrzostwo musiał czekać jednak do momentu przenosin do Miami Heat. Tworząc trio z Dwaynem' Wadem i Chrisem Boshem Lebron dwukrotnie wygrywał ligę. Po raz trzeci udało mu się to z Cavaliers, do których wrócił w 2014 roku. Swój czwarty mistrzowski pierścień James zdobywał już z Lakers.

Philadelphia 76ers poprzedni sezon zasadniczy zakończyli na siódmej lokacie w konferencji wschodniej. Ten rezultat oraz triumf nad Orlando Magic w fazie play in dał im prawo gry w play off. Nieoczekiwanie, w pierwszej rundzie po siedmiomeczowej serii 76ers wyeliminowali ówczesnych mistrzów NBA Boston Celtics. Kolejna runda to była już kanonada 0:4 z rąk aktualnych czempionów New York Knicks, w którym w poprzednim sezonie grał Jeremy Sochan.





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