Koniec spekulacji, przyszłość Sochana wyjaśniona. Oto nowy klub Polaka

Jeremy Sochan ma za sobą burzliwy sezon w NBA - zaczął się on od kontuzji zawodnika, potem nastąpił okres, w którym gracz regularnie pojawiał się na parkiecie w barwach San Antonio Spurs, aż w końcu... z tygodnia na tydzień zaczął on tracić na znaczeniu w ekipie "Ostróg", by ostatecznie w zasadzie całkowicie wypaść z rotacji.

Wydawało się więc oczywistym, że Polak zostanie wymieniony przez SAS na jakiegoś innego zawodnika (lub zawodników), tudzież wybory w drafcie. Do 5 lutego, a więc do momentu zamknięcia okienka transferowego, w jego sprawie nie nadszedł jednak żaden komunikat.

To oznaczało dwa możliwe scenariusze - że albo Spurs go "przetrzymają" do końca sezonu, albo wykupią jego umowę i zostanie ona formalnie rozwiązana, a Sochan stanie się wolnym agentem. W końcu w życie weszła opcja numer dwa.

Reprezentant "Biało-Czerwonych" tym samym mógł podpisać nowy kontrakt z którąkolwiek z drużyn NBA - i padło w tym przypadku na New York Knicks, o czym poinformował Shams Charania, dziennikarz ESPN, powołując się na Deirunasa Visockasa, agenta sportowca:

Jak wskazał dziennikarz, Sochanem miało się interesować łącznie aż 10 ekip - natomiast należy podkreślić, że o NYK mówiło się od dłuższego czasu w jego kontekście. Nowojorczycy mieli proponować Spurs nawet konkretną wymianę przed 5 lutego, ale temat ostatecznie upadł.

Knicks można nazwać w zasadzie najbardziej "polskim" z klubów NBA - w przeszłości jego barwy reprezentowali bowiem już Maciej Lampe oraz Cezary Trybański. Teraz swój rozdział w klubie ma szansę napisać kolejny przedstawiciel naszego kraju.

NYK to obecnie trzecia drużyna Konferencji Wschodniej - na 55 rozegranych w tym sezonie spotkań zespół ten wygrał 35 meczów i jest on na dobrej drodze do wzięcia udziału w play-offach.

