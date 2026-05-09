Jeremy Sochan w akcji, fantastyczna seria trwa. Ekipa Polaka krok od wielkiego awansu

New York Knicks, po nieco burzliwym początku swych występów w tegorocznych play-offach NBA, od pewnego czasu stale prezentują naprawdę wysoką formę w walce o mistrzostwo ligi, którą potwierdzili po raz kolejny w nocy 9 maja czasu polskiego.

Ekipa z Madison Square Garden podeszła bowiem do swej trzeciej już potyczki z Philadelphia 76ers i po raz trzeci odprawiła rywali z kwitkiem, tym razem triumfując 108:94, czyli... przy dość podobnej różnicy co ostatnio (108:102).

Knicks znowu niepokonani, Jeremy Sochan dołożył swoją cegiełkę

Najlepiej punktującym zawodnikiem na parkiecie był, raczej bez zaskoczenia, Jalen Brunson, który uzbierał 33 pkt, o 11 więcej niż najskuteczniejszy "Sixer", czyli Kelly Oubre Jr. Na wyróżnienie wśród NYK zasłużył przy tym chociażby Josh Hart, autor double-double (12 pkt, 11 zb).

Na placu gry znów nie zabrakło Jeremy'ego Sochana, który jeszcze niedawno zmagał się z drobnymi problemami zdrowotnymi. Reprezentant Polski spędził na boisku blisko dwie minuty, notując w tym czasie jeden wykorzystany rzut osobisty oraz dwie zbiórki. Bez dwóch zdań może cieszyć jego dość regularna obecność w rotacji Knicks w ostatnim czasie.

Play-offy NBA: Knicks brakuje jednego triumfu do awansu do kolejnej fazy

Tym samym zespół z Nowego Jorku jest już bardzo blisko awansu do półfinału Konferencji Wschodniej, prowadząc w serii z 76ers już 3:0 - przypieczętowanie przedarcia się do kolejnego etapu play-offów może nadejść dla podopiecznych Mike'a Browna 10 maja o godz. 21.30 czasu środkowoeuropejskiego.

W półfinale KW na New York Knicks tymczasem czekałaby potencjalnie lepsza ekipa z pary Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers. "Tłoki" na ten moment prowadzą 2:0, ich kolejne starcie z "Kawalerzystami" odbędzie się w sobotę o godz. 21.00.

Jeremy Sochan Aaron Gash East News

