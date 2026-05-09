Jeremy Sochan w akcji, fantastyczna seria trwa. Ekipa Polaka krok od wielkiego awansu

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

W nocy z piątku na sobotę według czasu polskiego ekipa New York Knicks po raz trzeci z rzędu ograła zespół Philadelphia 76ers, tym razem w stosunku 108:94 i tym samym jest już bardzo blisko półfinałów Konferencji Wschodniej. Na parkiecie znów zameldował się Jeremy Sochan - jedyny obecnie Polak w NBA spędził w grze blisko dwie minuty, najwięcej od 1 maja.

Jeremy Sochan z New York Knicks w czarnym stroju z numerem 20, podczas meczu na parkiecie.
Jeremy SochanSarah StierAFP

New York Knicks, po nieco burzliwym początku swych występów w tegorocznych play-offach NBA, od pewnego czasu stale prezentują naprawdę wysoką formę w walce o mistrzostwo ligi, którą potwierdzili po raz kolejny w nocy 9 maja czasu polskiego.

Ekipa z Madison Square Garden podeszła bowiem do swej trzeciej już potyczki z Philadelphia 76ers i po raz trzeci odprawiła rywali z kwitkiem, tym razem triumfując 108:94, czyli... przy dość podobnej różnicy co ostatnio (108:102).

Polski klub zwolnił zawodnika, teraz zwrot akcji. Odkrywamy kulisy

Knicks znowu niepokonani, Jeremy Sochan dołożył swoją cegiełkę

Najlepiej punktującym zawodnikiem na parkiecie był, raczej bez zaskoczenia, Jalen Brunson, który uzbierał 33 pkt, o 11 więcej niż najskuteczniejszy "Sixer", czyli Kelly Oubre Jr. Na wyróżnienie wśród NYK zasłużył przy tym chociażby Josh Hart, autor double-double (12 pkt, 11 zb).

Na placu gry znów nie zabrakło Jeremy'ego Sochana, który jeszcze niedawno zmagał się z drobnymi problemami zdrowotnymi. Reprezentant Polski spędził na boisku blisko dwie minuty, notując w tym czasie jeden wykorzystany rzut osobisty oraz dwie zbiórki. Bez dwóch zdań może cieszyć jego dość regularna obecność w rotacji Knicks w ostatnim czasie.

Śląsk Wrocław podjął decyzję: Jacek Winnicki zostaje

Play-offy NBA: Knicks brakuje jednego triumfu do awansu do kolejnej fazy

Tym samym zespół z Nowego Jorku jest już bardzo blisko awansu do półfinału Konferencji Wschodniej, prowadząc w serii z 76ers już 3:0 - przypieczętowanie przedarcia się do kolejnego etapu play-offów może nadejść dla podopiecznych Mike'a Browna 10 maja o godz. 21.30 czasu środkowoeuropejskiego.

W półfinale KW na New York Knicks tymczasem czekałaby potencjalnie lepsza ekipa z pary Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers. "Tłoki" na ten moment prowadzą 2:0, ich kolejne starcie z "Kawalerzystami" odbędzie się w sobotę o godz. 21.00.

Zobacz również:

Angel Nunez
Liga Mężczyzn

Polski klub zwolnił zawodnika, teraz zwrot akcji. Odkrywamy kulisy

Karol Wasiek
Karol Wasiek
Koszykarz w białym stroju z napisem „New York” i numerem 20, kolorowe włosy, widoczne tatuaże na ramieniu, atmosfera hali sportowej w tle.
Jeremy SochanAaron GashEast News
Koszykarz w białym stroju New York Knicks z numerem 20, z tatuażami na ramieniu i niebiesko-pomarańczowymi włosami, patrzy w bok podczas meczu na boisku.
Jeremy SochanAaron GashEast News
Koszykarz w białym stroju New York Knicks z numerem 20 i niebiesko-brązowymi końcówkami włosów biegnie po boisku podczas meczu, trzymając dłonie złożone w dynamicznym geście.
Jeremy SochanAaron GashEast News
Legia Warszawa - King Szczecin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja