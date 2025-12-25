Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hat-trick San Antonio i słodko-gorzki wieczór Sochana. Mistrzowie NBA na kolanach

Igor Szarek

Igor Szarek

25 grudnia San Antonio Spurs trzeci raz zmierzyli się z dominatorami obecnego sezonu NBA - Okalhomą City Thunder. W poprzednich dwóch spotkaniach dość niespodziewanie zwycięsko wychodzili zawodnicy z Teksasu. Sytuacja ta powtórzyła się po raz trzeci. Tym razem Jeremy Sochan jednak otrzymał od trenera "szansę" na parkiecie w Oklahoma City.

Jeremy Sochan
Jeremy SochanAFP

W obecnym sezonie NBA Oklahoma City Thunder zyskali miano drużyny niemalże niezwyciężonej. Na 30 rozegranych dotychczas spotkań, tylko 4 razy obecni mistrzowie najlepszej amerykańskiej ligi basketu musieli uznać wyższość swoich rywali.

Co ciekawe, sztuka pokonania "OKC" aż dwukrotnie udała się podopiecznym trenera Mitcha Johnsona, wśród których znajduje się między innymi Jeremy Sochan. Niestety, Polak nie odegrał nawet najmniejszej roli w przytoczonych sukcesach.

26 grudnia zespół z Oklahoma City miał kolejną okazję, aby zrewanżować się Teksańczykom. Zespoły te po raz trzeci stanęły bowiem w szranki. Tym razem mistrzowie NBA byli jednak szalenie zdeterminowani, aby wreszcie pokazać wyższość nad "Ostrogami".

San Antonio znów górowali nad Oklahomą. Przykra rutyna Sochana

Już od samego początku gracze z Oklahoma City skutecznie zaznaczali swoją obecność w meczu przeciwko San Antonio. Tego dnia postawili oni na dużą ilość rzutów "za 3", które dość ochoczo trzepotały w siatce gości. Gracze z San Antonio nie pozostawali dłużni choć ich próby zza łuku w początkowej fazie meczu miały nieco gorszą skuteczność. Nie przeszkodziło to jednak "Ostrogom" w wygraniu pierwszej kwarty wynikiem 41:36.

Minimalne prowadzenie gości utrzymywało się również przez większą część drugiej kwarty. Widać było, że gracze Marka Daigneaulta byli szalenie zdeterminowani, aby tym razem pokonać Teksańczyków. Skutkiem twardej gry było niejednokrotne przenoszenie akcji do parteru. Gracze San Antonio byli jednak gotowi i na taki wariant. Sukcesywnie realizowali swoje założenia taktyczne, powiększając przewagę nad oponentami. Schodząc na przerwę, podopieczni Mitcha Johnsona prowadzili już wynikiem 69:60. Bohaterem pierwszej połowy meczu z "OKC" był De'Aaron Fox, który zanotował astronomiczne 21 punktów w nieco ponad 17 minut gry. Niestety Jeremy Sochan znów nie zameldował się na parkiecie w pierwszej odsłonie spotkania.

Mistrzowie NBA znów na kolanach w meczu z San Antonio. Sochan w końcu się doczekał

Świetna dyspozycja San Antonio Spurs przełożyła się również na wynik kolejnej kwarty. W połowie trzeciej partii koledzy Sochana prowadzili już 15 punktami. Rywale zdawali się kompletnie nie radzić sobie z dotrzymaniem kroku oponentom. Dominacja gości stawała się powoli przytłaczająca. Na koniec tej kwarty "Ostrogi" wygrywały imponującym wynikiem 95:79. Fox (25 punktów) otrzymał ogromne wsparcie od Stephona Castle'a (15 punktów), Harrisona Barnesa (13 punktów) oraz Victora Wembanyamy (14 punktów, 9 zbiórek).

W czwartej kwarcie stało się jednak coś, czego prawdopodobnie nie spodziewał się żaden zasiadający na trybunach kibic. W pewnym momencie gracze Oklahoma City Thunder rzucili się do odrabiania strat. W pewnym momencie przewaga gości spadła do "raptem" 10 punktów. Podopieczni Mitcha Johnsona szybko jedna zwarli szyki, wygrywając ostatecznie swoje trzecie spotkanie przeciwko "OKC" wynikiem 117:102. Jeremy Sochan ostatecznie pojawił się na parkiecie, zaliczając... nieco ponad 1 minutę gry. W tym czasie udało mu się zanotować 1 zbiórkę.

Zobacz również:

Dominik Olejniczak
Reprezentacja Mężczyzn

Reprezentant Polski ujawnia zaskakujące plany. Tam chce grać za 2-3 lata

Karol Wasiek
Karol Wasiek
Koszykarz drużyny San Antonio Spurs w czarnym stroju z kolorowymi paskami wykonuje gest rozkładania rąk podczas meczu na hali sportowej. W tle widoczni inni zawodnicy oraz rozświetlone trybuny.
Jeremy SochanJason MillerAFP
Jeremy Sochan
Jeremy SochanJUSTIN FORD/Getty AFP/East News - Brandon Dill/Associated Press/East News East News
Dwóch koszykarzy drużyny Oklahoma City Thunder w niebieskich strojach sportowych na parkiecie podczas meczu, obaj skoncentrowani, widoczne numery 8 oraz 2 i logo sponsora na koszulkach.
Shai Gilgeous-Alexander (2) i Jalen Williams (8)Nate BillingsEast News
ORLEN Basket Liga: Najefektowniejsze akcje listopada [WIDEO]Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja