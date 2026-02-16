"Gwiezdne Wojny" w Los Angeles. Gospodarz ustawił światową elitę do pionu. Później otrzymał miażdżący cios

Mecz Gwiazd to jedno z najgłośniejszych, a jednocześnie najbardziej ikonicznych wydarzeń w sezonie NBA. W tym szczególnym dniu najwięksi gwiazdorzy ligi pojawiają się na jednym parkiecie, aby wspólnie zapewnić kibicom basketu niezapomniane emocje.

Jeszcze nie tak dawno temu do Meczu Gwiazd przystępowały dwie drużyny, reprezentowane przez najlepszych zawodników konferencji wschodniej oraz zachodniej. W roku 2025 doszło do ciekawej zmiany, bowiem w legendarnej rywalizacji udział wzięły aż cztery znacznie różniące się od siebie zespoły.

Tegoroczne edycja eventu również była szczególnym wydarzeniem. Włodarze ligi NBA postanowili wsłuchać się w prośby fanów, znacznie urozmaicając formułę Meczu Gwiazd. Na parkiecie Intuit Dome (Inglewood, miasto w hrabstwie Los Angeles) zameldowały się bowiem trzy drużyny. W dwóch z nich znaleźli się tylko amerykańscy gwiazdorzy koszykówki (topowi zawodnicy ligi oraz weterani boiskowych zmagań). Trzecia ekipa składała się natomiast z koszykarzy reprezentujących pozostałe części globu. Drużyny te rozgrywały 12-minutowe spotkania, a dwie najlepsze otrzymywały przepustkę do finału tegorocznych zmagań gwiazd.

Dogrywka w meczu otwarcia. Zdecydowała jedna "trójka"

W pierwszym starciu tego pamiętnego wieczoru do akcji wkroczył team amerykańskich gwiazdorów oraz zespół, złożony z zawodników z różnych części globu. Mecz ten miał odpowiedzieć na odwieczne pytanie - czy koszykówka to wciąż flagowa dyscyplina Amerykanów, czy też może gwiazdy zza oceanu zaczęły tracić prym "na własnym podwórku".

W mecz otwierający event świetnie wszedł Victor Wembanyama. Po nieco ponad minucie gry miał już na swoim koncie 7 punktów. Amerykanie nie zamierzali jednak składać broni. Na wyczyny francuskiego giganta momentalnie odpowiedział Anthony Edwards. Dwie celne "trójki" lidera Minnesoty Timberwolves wyprowadziły jego zespół na minimalne prowadzenie. W połowie regulaminowego czasu gry team z USA miał jedno "oczko" zapasu.

Od tego czasu gracze z pozostałych części globu przejęli inicjatywę. Kilka efektownych akcji, przy strzeleckiej niemocy rywali, pozwoliło im osiągnąć dziewięciopunktowe prowadzenie. Pięknym highlightem tej części meczu był trzypunktowy rzut nowego kolegi Jeremy'ego Sochana - Karla-Anthony'ego Townsa. Gracz New York Knicks przymierzył ze znacznej odległości, a jego ryzykowny rzut znalazł drogę do kosza.

Trener amerykanów, J.B. Bickerstaff, poprosił o przerwę, aby wybić rywali z równowagi. Ta sztuka udała mu się, bowiem po powrocie do gry jego podopieczni zdołali nadgonić wynik. Wciąż bardzo skuteczny był jednak Wembanyama. Widać było, że Francuz potraktował tę rywalizację śmiertelnie poważnie. Do okazałej zdobyczy punktowej dorzucił on 3 bloki.

Ostatecznie pierwsze starcie tegorocznego Meczu Gwiazd zakończyło się... remisem (32:32). Oznaczało to konieczność rozegrania dogrywki. Zwycięsko miała wyjść drużyna, która jako pierwsza uzyska dodatkowe 5 punktów. W tym segmencie starcia znów pierwsze skrzypce grał Wembanyama oraz Edwards. Największym bohaterem okazał się jednak Scottie Barnes, który swoją "trójką" przypieczętował los zawodników z reszty świata.

Zespół "Gwiazdek" 37:35 Team World

Victor Wembanyama (Team World) - 14 punktów, 6 zbiórek, 3 bloki

Anthony Edwards ("Gwiazdki") - 13 punktów, 2 zbiórki

"Paski" kontra "Gwiazdki". Pojedynek generacji w Meczu Gwiazd NBA

W kolejnym starciu tegorocznej edycji NBA All-Star mieliśmy do czynienia z prawdziwym "pojedynkiem generacji". Na parkiecie pozostali bowiem zwycięscy poprzedniego spotkania, naprzeciw których wyszła drużyna weteranów boiskowych zmagań.

Początek tego meczu był niezwykle wyrównany. W pewnym momencie młodzi gwiazdorzy uzyskali kilkupunktowe prowadzenie, które niemal natychmiast zostało zniwelowane przez trzypunktowe rzuty LeBrona Jamesa oraz kradnącego chwilę później piłkę Kawhi Leonarda.

Weterani popisywali się swoim bogatym doświadczeniem, odpierając młodzieńczy polot rywali. W przeciwieństwie do "Gwiazdek", wśród których do połowy brylował Jalen Duren (7 punktów, 3 zbiórki), "Paski" nie miały jednego wyraźnego lidera. Punkty zdobywali wszyscy zawodnicy wyjściowego składu. Wiele do gry swoich zespołów wnieśli między innymi: Cade Cunningham ("Gwiazdki") oraz Jaylen Brown ("Paski").

Weterani dysponowali w tym meczu nieco lepszym rzutem zza łuku, co pozwalało im przez dłuższy czas utrzymywać bezpieczną kilkupunktową przewagę. "Młodzież" nie zamierzała jednak odpuszczać bez walki. Podopieczni trenera Bickerstaffa zacieśnili szyki w obronie i na 3 minuty przed końcem spotkania udało im się zredukować prowadzenie rywali do raptem 1 punktu. Ich radość nie trwała jednak długo. Po serii błędów "Paski" błyskawicznie odzyskały inicjatywę. Chwilą oddechu dla weteranów było wejście Donovana Mitchella. W absolutnie kluczowym momencie starcia gwiazdor Cleveland Cavaliers zdobył cenne trzy punkty. Chwilę później ta sam sztuka udała się również LeBronowi Jamesowi.

Gdy wszystko chyliło się ku końcowi do akcji wkroczył Anthony Edwards. Na kilkanaście sekund przed ostatnią syreną zdołał on wyprowadzić swoją drużynę na jednopunktowe prowadzenie. "Paski" miały do dyspozycji jeszcze jedną akcję, której egzekutorem został De'Aaron Fox. 2 sekundy przed końcem meczu gracz San Antonio Spurs oddał szalony rzut zza łuku, pieczętując los młodych gwiazd NBA.

Zespół "Gwiazdek" 40:42 Zespół "Pasków"

Jalen Brown ("Paski") - 11 punktów, 3 zbiórki

Cade Cunningham ("Gwiazdki") - 11 punktów, 3 zbiórki, 4 asysty

"Reszta Świata" walczyła o życie. Gospodarz nie miał dla nich litości

Ostatnie przedfinałowe starcie zapowiadało się nad wyraz ciekawie. Żaden z zespołów nie był bowiem w stu procentach pewny awansu do decydującego pojedynku tegorocznej edycji All-Star Game. O ostatecznym kształcie finału miało więc zadecydować starcie amerykańskich weteranów z gwiazdami reszty świata.

Porażka w pierwszym spotkaniu zdecydowanie zdenerwowała Victora Wembanyamę. Gigant nie zamierzał przepuścić okazji do ewentualnego zrewanżowania się "Gwiazdkom". Jeszcze przed upływem pierwszej minuty meczu na koncie Francuza widniało 5 "oczek". Tym razem jego wysiłki bardzo aktywnie wspierał także Jamal Murray. Rolę lidera weteranów przejął natomiast reprezentant gospodarzy turnieju - Kawhi Leonard. Amerykański gwiazdor szybko zapisał przy swoim nazwisku 8 "oczek". Jak miało się później okazać, był to dopiero początek jego fenomenalnego występu.

Rozwiń

W pewnym momencie trener Mitch Johnson był zmuszony poprosić o czas. "Paski" wyraźnie nie potrafiły zatrzymać rywali, którzy w pewnym momencie osiągnęli siedmiopunktowe prowadzenie. Po przerwie bardzo szybko zniwelował je jednak wspomniany wcześniej Leonard, który oddał aż trzy skuteczne rzuty zza łuku. Łącznie zdobył on aż 11 "oczek" z rzędu. To sprawiło, że w połowie spotkania weterani wyszli na dwupunktowe prowadzenie.

Zawodnicy z reszty świata nie mieli w planach żegnać się z turniejem. Wciąż nie mogli oni jednak znaleźć skutecznej metody powstrzymania rozpędzonego Kawhi Leonarda, który bezlitośnie wzbogacał swój dorobek punktowy. Na dwie minuty przed końcem spotkania sprawy w swoje ręce wziął także Kevin Durant. On także trafił rzut zza łuku, doprowadzając do czteropunktowego prowadzenia "Pasków". Takim samym wyczynem odpowiedział jednak Victor Wembanyama. Francuz wciąż utrzymywał swój zespół w grze o finał.

Szalona końcówka pojedynku tego obfitowała w ogrom zwrotów akcji oraz coś, czego dawno nie doświadczyliśmy w ramach Meczu Gwiazd - aktywnej i bezlitosnej obrony. Próbę nerwów ostatecznie wytrzymał nie kto inny jak Kawhi Leonard. Na niespełna 4 sekundy przed końcem spotkania ponownie "pokarał" on rywali trzypunktowym rzutem. Ta próba ostatecznie wyeliminowała Team World ze zmagań tegorocznej edycji All-Star Game.

Team World 45:48 Zespół "Pasków"

Kawhi Leonard ("Paski") - 31 punktów, 3 zbiórki, 2 przechwyty

Victor Wembanyama (Team World) - 19 punktów, 2 zbiórki

Amerykański finał Meczu Gwiazd. "Młodzież" wzięła rewanż na weteranach

W porównaniu do wcześniejszych pojedynków, początek finałowego starcia nie wyglądał zbyt okazale. Fani otrzymali bowiem festiwal nietrafionych rzutów, który przełamała dopiero celna "trójka" Devina Bookera. Zmęczeni trudami poprzedniego meczu weterani nie umieli przeciwstawić się "Gwiazdkom". Młodzi zawodnicy szybko przełamali niemoc, zdobywając 12 "oczek". W tym samym czasie ich rywale zanotowali raptem... 1 punkt. Biorąc pod uwagę poprzedni mecz, wynik ten można było uznać za dość sensacyjny. To spowodowało natychmiastową przerwę w grze.

Po powrocie na parkiet "Gwiazdki" wciąż bezlitośnie wykorzystywały indolencję "Pasków", umacniając swoją przewagę w kluczowym meczu tegorocznej edycji All-Star Game. Do połowy tego spotkania weterani nie umieli przebić bariery 10 punktów, podczas gdy "młodzież" zanotowała na swoim koncie aż 26 "oczek".

W kluczowej fazie pojedynku sytuacja nie ulegała zmianie. "Gwiazdki" pewnie zmierzały po upragniony triumf, miażdżąc dużo bardziej doświadczonych rywali. Finałowe starcie dość nieoczekiwanie zakończyło się istnym pogromem. Tuż po zakończeniu całego turnieju przyznano również nagrodę im. Kobego Bryanta dla najbardziej wartościowego zawodnika zmagań. MVP 75. edycji All-Star Game został Anthony Edwards.

Zespół "Gwiazdek" 47:21 Zespół "Pasków"

Tyrese Maxey ("Gwiazdki") - 9 punktów, 2 zbiórki, 1 asysta

LeBron James ("Paski") - 5 punktów, 4 zbiórki

De’Aaron Fox celebrujący decydujący rzut w Meczu Gwiazd Ronald Martinez Getty Images

Victor Wembanyama w meczu przeciwko "Gwiazdkom" Allen Berezovsky Getty Images

Anthony Edwards z nagrodą dla najlepszego zawodnika 75. edycji NBA All-Star Game Ronald Martinez Getty Images

