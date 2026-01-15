Gortat w Berlinie, tak potraktowali go Niemcy. Wszystko było słychać

NBA to bez dwóch zdań jedna z najbardziej znanych - jak można rzec - sportowych instytucji na świecie - rozgrywki amerykańskiej ligi śledzi się z zapartym tchem w najróżniejszych zakątkach planety, a włodarze tych zmagań oczywiście doskonale zdają sobie z tego sprawę i starają się tylko podsycać to zainteresowanie.

To właśnie dlatego w ramach Global Games rywalizacja sezonu regularnego zawędrowała w połowie stycznia do Niemiec, po raz pierwszy w historii. Na parkiecie berlińskiej Uber Areny stanęli zawodnicy Memphis Grizzlies oraz Orlando Magic, a na trybunach... również podziało się sporo ciekawych rzeczy.

NBA zawitała do Berlina, historyczny wieczór. Na hali wśród VIP-ów m.in. Marcin Gortat

Telewizyjne kamery wychwyciły chociażby Luisa Scolę, legendę argentyńskiego basketu, który zasiadł tuż obok nikogo innego jak Thomasa Mullera oraz Matsa Hummelsa, czyli oczywiście futbolowych ikon naszych zachodnich sąsiadów.

Mało jednak tego - w Berlinie nie zabrakło również Marcina Gortata, który w przerwie między pierwszymi dwiema kwartami został zaproszono na moment na parkiet, do tego w naprawdę zacnej kompanii:

Zapowiedzeni wprost jako legendy Magic na boisku stawili się: Nick Anderson, Bo Outlaw, Mickael Pietrus, Hedo Turkoglu i właśnie Gortat, a publiczność zgromadzona w hali nagrodziła ich gromkimi brawami.

Warto nadmienić jeszcze, że nie była to pierwsza tego wieczoru sytuacja, w której na placu gry pojawiły się postaci, które błyszczały w NBA przed laty - podczas przedmeczowej ceremonii krótkie mowy wygłosili Detlef Schrempf (były gracz m.in. SuperSonics) oraz Dirk Nowitzki (jeden z najważniejszych koszykarzy w dziejach Mavericks).

Grizzlies i Magic niebawem znów zagrają w Europie. Londyn już czeka

Memphis Grizzlies oraz Orlando Magic co ciekawe rozegrają już niebawem między sobą kolejne spotkanie na europejskiej ziemi - 18 stycznia o godz. 18.00 powalczą o triumf w O2 Arenie w Londynie. Tam również na trybunach powinny pojawić się tłumy i to - z uwagi na rozmiar obiektu - jeszcze większe niż w stolicy Niemiec.

Marcin Gortat Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Marcin Gortat Piotr Kamionka/REPORTER East News

Marcin Gortat Pawel Wodzynski East News