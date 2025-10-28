Gortat się nie powstrzymał, poniosło się po sieci. Wszystko po meczu klubu Sochana

Jeremy Sochan nie ma ostatnio szczęścia w kwestii omijania kontuzji - 22-latek tuż przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 w NBA doznał urazów łydki i nadgarstka, w związku z czym - wespół z m.in. De'Aaronem Foxem czy Kellym Olynykiem - opuścił start kampanii.

Osłabieni San Antonio Spurs jednak mimo wszystko spisują się nad wyraz dobrze - i zdążyli zaliczyć już cztery zwycięstwa z rzędu, a ich ostatnim sukcesem było pokonanie Toronto Raptors.

Tauron Gtk Gliwice - Dziki Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Spurs lepsi od Raptors. Kolejny wielki mecz Wembanyamy, Gortat nie powstrzymał się od komentarza

"Ostrogi" w nocy z 27 na 28 października wygrały z ekipą z Kanady 121:103, a potyczka okazała się kolejnym wielkim popisem Victora Wembanyamy, który zaliczył double-double z 24 punktami i 15 zbiórkami - nie trzeba tu wspominać, że był najskuteczniejszym zawodnikiem SAS na parkiecie.

Jednocześnie "Wemby" wykazywał się znów niezwykłą finezją w swej grze, która jest tym bardziej imponująca, że mówimy o prawdziwym gigancie nawet jak na standardy koszykarskie. Wielu graczy o podobnych warunkach fizycznych nie mogłoby poszczycić się podobną techniką:

Rozwiń

"Kosmita" - napisał krótko o reprezentancie Francji jego emerytowany kolega po fachu Marcin Gortat i trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. Warto przy tym nadmienić, że licząc także spotkania przedsezonowe, Wembanyama ma już na koncie sześć rywalizacji z rzędu z odnotowanym d-d...

NBA: Spurs niebawem zmierzą się z Heat

San Antonio Spurs kolejny mecz rozegrają tymczasem 31 października o godz. 01.30 według czasu polskiego, mierząc się wówczas z Miami Heat. Niebawem przekonamy się, czy już wówczas na parkiecie będzie mógł z powrotem zameldować się m.in. Sochan.

Marcin Gortat, Jeremy Sochan Pawel Wodzynski / Michal Dubiel/REPORTER East News

Jeremy Sochan i Victor Wembanyama Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jeremy Sochan Pamela Smith/Associated Press/East News East News