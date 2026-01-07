Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośny powrót Sochana, mógł zostać bohaterem. Dramat 25 sekund przed końcem

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W nocy z wtorku na środę San Antonio Spurs przegrało drugi mecz z rzędu, ale Jeremy Sochan ma w końcu powody do zadowolenia, przynajmniej indywidualnego. Dostał sporo czasu na boisku, a szkoleniowiec pochwalił jego grę na konferencji prasowej. W sieci zdania kibiców są podzielone, niektórzy wypominają spudłowanie "piłki meczowej" 25 sekund przed końcem, inni argumentują, że trafianie "trójek" to nie jego zadanie.

San Antonio Spurs zanotowali drugą porażkę z rzędu. Po przegranej 110:115 z Portland Trail Blazers przyszła ta przeciwko Memphis Grizzlies 105:106. Przez pierwsze dwie kwarty "Ostrogi" prowadziły, w trzeciej wynik zrobił się już "na styku", podobnie jak w czwartej. Było kilka zwrotów akcji, jeszcze na półtorej minuty przed końcem Spurs miało wynik 105:101, który okazał się niebezpiecznym. W końcówce pięć punktów Cama Spencera dało wiktorię przyjezdnym.

Sprawy mogły przybrać inny obrót, gdyby nie pudło Jeremy'ego Sochana. Polak bez opieki żadnego z przeciwników rzucał "trójkę", ale trafił w obramowanie kosza. Na liczniku odliczającym do końca spotkania widniało wtedy 25 sekund. Wynik już się do końca nie zmienił. Niektórzy kibice są źli na Sochana, który według doniesień był zdrugotany po tym rzucie, ale inni przypominają, że rzucanie za 3 oczka nie jest jego rolą w zespole. Należy też dodać, że 5,2 s przed syreną zablokowany przez Santiego Aldamę został De'Aaron Fox. To był drugi z "meczboli".

Jeremy Sochan wrócił do gry. Niemal kwadrans przeciwko Memphis Grizzlies

Nasz rodak przebywał na placu gry aż 14 minut, to najwięcej w pojedynczym meczu od 18 grudnia. Był to też mały przełom, bo od 27 grudnia nie podnosił się z ławki rezerwowych. Nie można powiedzieć, że zagrał źle - na uwagę zasługuje aż sześć zbiórek (w tym trzy w w ataku), miał też jedną asystę.

Trener Mitch Johnson pochwalił go przed mikrofonami dziennikarzy. Zaznaczył, że zdobycie zaledwie 2 punktów nie oznacza, że trzeba odbierać występ zawodnika negatywnie.

Uważam, że Jeremy był znakomity. Powiem to znowu, statystyki mogą być mylące. Był ogromną pozytywną siłą, o wiele większą niż to, co wynika z tabeli wyników
Mitch Johnson

Pochwały padały także od dziennikarzy, jeszcze nawet w trakcie spotkania. "Wielkie brawa dla Jeremy'ego Sochana. Dzieciak był nieobecny na boisku przez cztery kolejne mecze, nie obrażał się i nie narzekał, wspierał kolegów z drużyny. Jak dotąd dał Spurs kilka cennych minut" - pisał Michael Wright z ESPN.

Najbliższej nocy (o 3:30 czasu polskiego) Spurs zagra u siebie z samym Los Angeles Lakers.

