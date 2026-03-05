Głośno o tym, co zrobił Sochan, jest niepokój ws. Polaka. W tle przerwana passa
Jeremy Sochan po transferze do New York Knicks miał grać więcej niż w szeregach San Antonio Spurs, a tymczasem jego czas na boisku ostatnio coraz mocniej się kurczy. W nocy z środy na czwartek Polak spędził na parkiecie najmniej minut ze wszystkich zawodników i może to wszystko budzić pewien niepokój. NYK przegrali minimalnie z Oklahoma City Thunder 100:103.
W trakcie bieżącego sezonu formuła współpracy Jeremy'ego Sochana z San Antonio Spurs wyraźnie się wyczerpała - trener "Ostróg" Mitch Johnson przestał stawiać na reprezentanta Polski i ten ostatecznie, choć już po zamknięciu okienka transferowego, rozstał się z ekipą z Teksasu.
22-latek trafił w szeregi New York Knicks i pierwotnie potrafił grać nawet po ok. 10 minut na mecz, ale ostatnio jego udział w spotkaniach NYK zdecydowanie się zmniejszył. Jego wejście przeciwko Oklahoma City Thunder miało wymiar niemalże symboliczny.
NBA: Knicks minimalnie gorsi od Thunder. Sochan znowu grał naprawdę krótko
Nocą z środy na czwartek Knicks przerwali swoją serię trzech triumfów z rzędu i ulegli broniącej tytułu mistrza NBA ekipie OKC minimalnie, bo 100:103. Najwięcej punktów zdobyli dwaj gracze Thunder, Chet Holmgren (28) oraz Shai Gilgeous-Alexander (26), ale na wyróżnienie zasłużyli też dwaj koszykarze Nowego Jorku, Karl-Anthony Towns oraz Josh Hart, którzy na punktach i zbiórkach zebrali double-double.
Sochan tymczasem spędził na parkiecie dokładnie minutę i 38 sekund, co było najgorszym wynikiem z wszystkich graczy (i to z dużą przewagą - drugi od końca pod tym względem Kenrich Williams zagrał 06:13). Nasz reprezentant nie odnotował ani jednego punktu, zbiórki czy asysty, ale warto zwrócić uwagę chociażby na poniższą akcję, w której wykazał się mocną walecznością:
Choć to wciąż dopiero początki Sochana w Knicks, to wielu jego fanów bez dwóch zdań już zadaje sobie pytanie, czy zawodnik aby nie wpadł z deszczu pod rynnę trafiając do Madison Square Garden. Mecz z OKC mimo wszystko i tak nie był jego najkrótszym występem w nowych barwach - niedawno, przeciw Raptors, zagrał równą minutę...
New York Knicks szykują się na starcie z Nuggets
Knicks kolejne spotkanie zagrają w Kolorado przeciwko Denver Nuggets już 7 marca o godz. 03:00 czasu polskiego. Miejmy nadzieję, że Jeremy Sochan w potyczce z Jokiciem i spółką znów wróci do gry bliżej 10 minut.