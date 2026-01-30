Czekano na to prawie pół wieku, rekord pobity przez 19-latka. Kosmiczny występ

Podczas draftu NBA 2025 na tapet wzięto kilka naprawdę interesujących nazwisk, ale zdecydowanie najwięcej emocji wzbudzał tu Cooper Flagg, gwiazdor uczelni Duke, który od samego początku typowany był do bycia numerem jeden naboru.

Zgodnie z oczekiwaniami pod koniec czerwca faktycznie został "jedynką" i dołączył do zespołu Dallas Mavericks, z miejsca stając się istotną postacią klubu z Teksasu. W ostatnich miesiącach błyszczał on na parkiecie wielokrotnie, natomiast w nocy z 29 na 30 stycznia według czasu polskiego dał on już prawdziwie kosmiczny popis.

Cooper Flagg pobił rekord w wielkim stylu. Czekano na to 46 lat

Flagg bowiem w starciu z Charlotte Hornets zdobył łącznie aż... 49 punktów, dorzucając do tego jeszcze 10 zbiórek i trzy asysty. Co ciekawe nawet taka forma 19-letniego zawodnika nie uchroniła "Mavs" przed porażką, bowiem "Szerszenie" zatriumfowały tu 123:121.

Należy przy tym nadmienić, że Flagg zaliczył wyjątkowy występ - jak zwrócono uwagę w serwisie BBC Sport pobił on rekord punktów zdobytych w jednej potyczce NBA przez nastoletniego zawodnika - poprzednim najlepszym wynikiem było 45 "oczek" uzyskanych przez Clifforda Robinsona, ówczesnego zawodnika New Jersey Nets, w roku 1980 - a więc przebicie swoistej bariery nastąpiło dopiero po 46 latach.

Mavericks z serią porażek. Przed nimi mecz z Rockets

Kolejną szansę na błyśnięcie formą Flagg będzie mieć 1 lutego o godz. 02.30 czasu środkowoeuropejskiego - wówczas dojdzie bowiem do rywalizacji dwóch teksańskich ekip, bowiem Mavericks zmierzą się z Houston Rockets.

Podopieczni trenera Jasona Kidda na ten moment zajmują zaledwie 12. lokatę w tabeli Konferencji Zachodniej i mają za sobą serię trzech porażek z rzędu. Zakończenie złej passy może nie być na razie łatwe, bowiem "Rakiety", mimo chwiejnej formy, wciąż są jedną z czołowych drużyn Zachodu.

NBA AFP

NBA AFP

koszykówka 123RF/PICSEL

