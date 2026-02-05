Czekano do ostatniej chwili, głośno o transferze Sochana na koniec okienka. Wybiła 21.00 i stało się to

Początek sezonu 2025/2026 upłynął dla Jeremy'ego Sochana pod znakiem leczenia kontuzji - potem jednak na nowo wkroczył do akcji na parkiecie w barwach San Antonio Spurs i gdy wydawało się, że ze spokojem przejdzie kolejną kampanię jako członek "Ostróg", nagle jego kariera weszła w pewien zakręt.

Polak z biegiem czasu zaczął tracić na znaczeniu w zespole dowodzonym przez trenera Mitcha Johnsona, który wyraźnie nie ufał mu tak mocno, jak Gregg Popovich, wcześniejszy sternik SAS i wielka legenda NBA.

Dość powiedzieć, że Sochan w końcu zaczął całkowicie wylatywać z rotacji Spurs - i zaczęło się zapowiadać na to, że czeka go zmiana klubu. Chętnych na zakontraktowanie 22-latka miało być przy tym całkiem sporo.

NBA. Los Jeremy'ego Sochana już jasny. Rozstrzygnięcie w ostatniej chwili

W medialnych doniesieniach przewijały się m.in. takie ekipy jak Phoenix Suns czy Los Angeles Lakers, a przez moment najbliżej pozyskania reprezentanta Polski zdawali się być New York Knicks - ostatecznie jednak temat ucichł.

Tak też nadszedł 5 lutego - dzień tzw. trade deadline'u, czyli ostatniej możliwej daty wytransferowania Jeremy'ego Sochana - i niespodziewanie do godziny 21.00 czasu środkowoeuropejskiego, a więc do dokładnego momentu zamknięcia okienka... w kwestii reprezentanta "Biało-Czerwonych" nie nadeszły żadne wieści dotyczące jakiekolwiek wymiany.

Tym samym jeśli koszykarz będzie chciał jak najszybciej wyprowadzić się z San Antonio, to będzie musiał liczyć na to, że Spurs zdecydują się na tzw. buyout - czyli wykupienie jego umowy, która spowoduje, że zostanie niezastrzeżonym wolnym agentem, a więc będzie mógł z marszu dołączyć do potencjalnego nowego zespołu.

Jeśli taka opcja nie dojdzie do skutku, to Polak będzie musiał czekać do końca sezonu, kiedy zostanie zastrzeżonym wolnym agentem - wówczas inne drużyny będą mogły składać za niego propozycje, ale SAS zachowają możliwość ich wyrównania.

NBA. San Antonio Spurs to czołowa ekipa Zachodu

San Antonio Spurs - mimo ostatniej chwiejnej formy - to na ten moment druga drużyna Konferencji Zachodniej, którą wyprzedza w tabeli jedynie ekipa Oklahoma City Thunder, czyli obrońców tytułu mistrzowskiego.

Jeremy Sochan Rob Gray East News

Jeremy Sochan Jason Miller AFP

Jeremy Sochan TYLER KAUFMAN/Getty AFP/East News East News

