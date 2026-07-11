Ćwierć miliarda dolarów, gwiazdor bije absolutny rekord. Na jaw wyszły zaskakujące kulisy

Victor Wembanyama trafił do NBA w 2023 roku wprost z francuskiego Metropolitans 92 jako pierwszy numer ówczesnego draftu i związał się z San Antonio Spurs. "Ostrogi" z pewnością ani przez sekundę nie żałowały tego wyboru.

"Wemby", przez wielu uznawany za pokoleniowy talent, szybko wpasował się w ekipę z Teksasu i w trzecim sezonie w barwach SAS zdołał on poprowadzić drużynę aż do finałów ligi, w których jednak Spurs ulegli New York Knicks, obecnej drużynie Jeremy'ego Sochana.

Tak czy inaczej - Francuz niezmiennie błyszczy na parkiecie w czarno-srebrno-białych barwach i to nie powinno się zmienić w najbliższych latach. 22-latek właśnie zdecydował się na prolongatę swego kontraktu z "Ostrogami" i padł tu absolutny klubowy rekord.

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Ciekawe szczegóły w tej sprawie przekazał Tim Reynolds z Associated Press, który powołał się na anonimowe źródło mające bezpośredni związek z negocjacjami. Przedłużenie umowy ma obowiązywać pięć lat i Wembanyama może na nim zarobić łącznie ponad 250 mln dolarów, o ile w ostatnim roku nie zostanie aktywowana tzw. opcja zawodnika.

Co jednak jeszcze bardziej intrygujące, koszykarz mógł nawet postarać się o wynegocjowanie dla siebie ponad 300 mln dolarów, ale miał zrezygnować z dodatkowych pieniędzy, chcąc "dać Spurs [finansową] elastyczność w kwestii młodego trzonu zespołu". Innymi słowy "nadprogramowe" fundusze mają zostać wykorzystane przy umowach innych graczy.

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"Rodzino Spurs, będę tu dalej. Nieważne, co trzeba będzie dla tego poświęcić" - napisał lakonicznie w mediach społecznościowych Victor Wembanyama, ku zachwytowi swych fanów.

Victor Wembanyama AFP

Victor Wembanyama AFP

Victor Wembanyama AFP





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