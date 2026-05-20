Cudowny powrót ekipy Sochana. Ważny krok w stronę wielkiego finału, a tu takie wieści ws. Polaka

Paweł Czechowski

Dzień po tym, jak doszło do pierwszego rozstrzygnięcia w finałach Konferencji Zachodniej, także i dwie najlepsze drużyny Wschodu - czyli New York Knicks i Cleveland Cavaliers - ruszyły do akcji mając w perspektywie możliwość wzięcia udziału w kluczowych zmaganiach o mistrzowskie pierścienie. Krok w stronę finałów ligi zrobili tu NYK, którzy zatriumfowali nad "Cavs" 115:104 i popisali się fantastyczny powrotem w czwartej kwarcie. Niestety nie było przy tym dobrych wieści ws. Jeremy'ego Sochana...

Jeremy Sochan w niebieskiej koszulce z napisem przygotowuje rzut, trzymając piłkę do koszykówki przed sobą, w tle publiczność.
Jeremy SochanSTRINGERNewspix.pl

Rywalizacja w finałach poszczególnych konferencji NBA rozpoczęła się w tym roku od zmagań Oklahoma City Thunder i San Antonio Spurs na Zachodzie - i tutaj serię lepiej zaczęły "Ostrogi", które po dwóch dogrywkach zatriumfowały nad OKC 122:115.

Nazajutrz zaś zainaugurowano finałowe współzawodnictwo na Wschodzie - i tu wystarczyła "zaledwie" jedna dogrywka, by rozstrzygnąć pierwsze ze spotkań między New York Knicks a Cleveland Cavaliers.

NBA: New York Knicks odwrócili losy swojej pierwszej rywalizacji z Cleveland Cavaliers

Trzeba uczciwie przyznać, że przez długi czas zapowiadało się tu na triumf "Cavs" - ci po trzech kwartach mieli na koncie 83 pkt, przy 69 "oczkach" przeciwników. W czwartej odsłonie gry tymczasem ich przewaga w najlepszym dla "Kawalerzystów" momencie urosła aż do 22 punktów.

Wówczas jednak nastąpił wielki zwrot akcji - Nowojorczycy zaczęli błyskawicznie odrabiać straty i przed syreną kończącą podstawowy czas gry zdążyli doprowadzić do remisu 101:101. W dogrywce zaś poszli za ciosem i zatriumfowali ostatecznie 115:104.

Wielką zasługę w tej wygranej miał Jalen Brunson, autor aż 38 pkt (najskuteczniejszy z "Cavs", Donovan Mitchell, miał tych punktów 29). Dwaj gracze ponadto zdołali zapisać przy swych nazwiskach double-double - byli to Evan Mobley z Cavaliers (15 pkt, 14 zb) oraz Karl-Anthony Towns z Knicks (13 pkt, 13 zb).

Jeremy Sochan znów poza rotacją. Kolejna szansa na grę Polaka już niebawem

Niestety po kilku zameldowaniach na parkiecie z rzędu do stałego siedzenia na ławce NYK znów powrócił Jeremy Sochan, wypadając całkowicie z rotacji na mecz z ekipą z Cleveland. Należy jednak mieć nadzieję, że to będzie jedynie krótkotrwały stan rzeczy.

Kolejne spotkanie między Knicks i Cavaliers odbędzie się 22 maja o godz. 02.30 według czasu polskiego. Zwycięzców finałów Konferencji Wschodniej poznamy najwcześniej 26 maja.

