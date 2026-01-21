W ostatnim czasie San Antonio Spurs zanotowało serię trzech zwycięstw z rzędu i plasowało się na drugim miejscu w klasyfikacji Konferencji Zachodniej. "Ostrogi" kolejno pokonały Milwaukee Bucks, Minnesotę Timberwolves i Utah Jazz.

Szalona pogoń w derbach Teksasu. Rezerwowy bohaterem

W nocy z wtorku na środę doszło do derbów Teksasu, które obfitowały w wielkie emocje. Drużyna z San Antonio przez większość spotkania była na prowadzeniu. W trzeciej kwarcie zespół prowadzony przez Mitcha Johnsona miał nawet 16 "oczek" przewagi (83:67), ale to okazało się za mało, aby wygrać czwarte spotkanie z rzędu.

Kluczowa okazała się czwarta kwarta, którą gospodarze wygrali 29:14, a cały mecz 111:106. Cichym bohaterem został rezerwowy Reed Sheppard, który w całym spotkaniu rzucił 21 punktów, ale aż 12 z nich w ostatniej części meczu. Świetnie spisali się także Alperen Sengun, który był blisko zanotowania triple-double (20 punktów, 13 zbiórek i 9 asyst) oraz Kevin Durant (18 punktów, 4 zbiórki i 7 asyst).

W drużynie "Spurs" z pewnością zabrakło punktów Victora Wembanyamy. Francuz w meczu zdobył 14 "oczek" i miał 10 zbiórek. Lepiej od największej gwiazdy zespołu zaprezentował się Julian Champagnie (27 punktów, 8 zbiórek, 2 asysty). Amerykanin trafił osiem rzutów za trzy punkty (przy 50% skuteczności).

Sochan na ławce, ale co zrobił przed meczem. Wszystko się nagrało

Cały mecz z perspektywy ławki rezerwowych oglądał Jeremy Sochan. Podobnie było w dwóch ostatnich meczach z "Jazz" oraz "Timberwolves". Polski jedynak w NBA ostatni raz na parkiecie pojawił się 16 stycznia w starciu przeciwko "Bucks". Wówczas spędził na parkiecie nieco ponad 10 minut. W tym czasie trafił 1 z 3 rzutów za dwa punkty.

Amerykanie jednak mówią o "akcji" Sochana przed meczem z Houston Rockets. Wówczas usterce uległa obręcz kosza. 22-latek, widząc, że służby mają problemy, chciał pomóc ją naprawić. W ostatniej chwili został odciągnięty przez jednego ze swoich kolegów.

San Antonio Spurs z bilansem 30-11 plasuje się na 2. miejscu w Konferencji Zachodniej. "Ostrogi" najbliższe spotkanie rozegrają 23 stycznia we własnej hali, a ich rywalami będą koszykarze New Orleans Pelicans.

Houston Rockets - San Antonio Spurs 111:106 (28:39, 32:31, 22:22, 29:14)

