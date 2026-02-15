Chwile grozy za oceanem. Miał skraść show. Sprawił, że wszyscy kibice zamarli

Igor Szarek

Igor Szarek

13 lutego rozpoczęło się niekwestionowane święto koszykówki - weekend gwiazd NBA. To czas, w którym czołowi przedstawiciele amerykańskiej ligi basketu mierzą się ze sobą w przeróżnych konkurencjach, a w ostatni dzień topowe gwiazdy ligi ścierają się ze sobą w słynnym już meczu gwiazd. 14 lutego byliśmy świadkami kilku pokazowych konkurencji. Wśród nich znalazł się legendarny już konkurs wsadów. Podczas tej rywalizacji doszło do sytuacji, która sprawiła, że wszyscy kibice zamarli.

Koszykarz w stroju drużyny Orlando Magic unosi ręce w geście triumfu, a na wstawionym powiększeniu widoczna jest sytuacja z meczu, gdzie inny zawodnik leży na parkiecie, a dwie osoby pomagają mu wstać.
Jase Richardson wystraszył kibiców podczas konkursu wsadów NBA Julio Aguilar / Stringer / YoutubeGetty Images

Weekend gwiazd NBA - to wydarzenie, na które czeka wielu fanów basketu z różnych zakątków świata. Jest to czas odpoczynku dla zawodników najlepszej koszykarskiej ligi świata, połączony jednocześnie z elementami niezapomnianego show, na które składa się kilka kultowych już segmentów.

14 lutego byliśmy świadkami jednej z bardziej elektryzujących części weekendu gwiazd. W sobotę rozgrywane bowiem były konkursy: rzutów za trzy punkty, Skills challenge (w tym roku w formule Shooting Stars), oraz pokaz wsadów. To właśnie podczas ostatniej z wymienionych konkurencji doszło do bardzo niebezpiecznie wyglądającej sytuacji.

20-latek chciał rozgrzać publiczność. Skończyło się groźnym upadkiem

Wsady to jeden z bardziej widowiskowych elementów gry w koszykówkę. Nic dziwnego, że konkurs wsadów urósł przez lata do rangi kultowego elementu weekendu gwiazd NBA. Fani zbierają się bowiem na hali, aby móc podziwiać podniebne wyczyny młodych, atletycznych graczy ligi.

W tym roku do rywalizacji o tytuł najlepszego "dunkera" weekendu gwiazd przystąpili: Carter Bryant (San Antonio Spurs), Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers), Keshad Johnson (Miami Heat) oraz Jase Richardson (Orlando Magic).

To właśnie przy jednej z prób 20-letniego Richardsona doszło do sytuacji, która sprawiła, że zebrana na hali Intuit Dome (Los Angeles) publiczność momentalnie zamarła. Gracz Orlando Magic chciał rozgrzać publiczność, wykonując trudny technicznie wsad. Jego wizja polegała na odbiciu piłki od tablicy, późniejszym obrocie w powietrzu oraz energicznym wykończeniu akcji.

Richardson poprawnie chwycił piłkę, jednak bardzo źle oszacował odległość od tablicy, uderzając w jej bok. Będący w trakcie obrotu zawodnik nie miał szans na uniknięcie groźnie wyglądającego upadku. 20-latek z dużym impetem uderzenie głową o parkiet. Po trybunach przetoczył się jęk strachu, a następnie całą halę spowiła głucha cisza. Wszyscy czekali na dalszy rozwój sytuacji.

Na szczęście po kilku chwilach Jase Richardson podniósł się z parkietu o własnych siłach. Zdołał on również dokończyć konkurs, rezygnując jednak z pierwotnego pomysłu na rzecz nieco mniej skomplikowanego wsadu. Ostatecznie całą rywalizację zwyciężył Keshad Johnson, który w finałowej rundzie mierzył się z byłym już kolegą Jeremy'ego Sochana, Carterem Bryantem.

Zawodnik unoszący się w powietrzu podczas efektownego wsadu do kosza na profesjonalnej hali. Pełna publiczność oraz jaskrawe światła dodają dynamizmu i atmosfery wielkiego wydarzenia sportowego. Na boisku widać upuszczoną piłkę.
Jase RichardsonMediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty ImagesGetty Images
Zawodnik koszykówki w czarnej koszulce wykonuje wsad do kosza na hali sportowej, ujęcie z góry pokazuje energię i dynamikę momentu.
 Carter BryantRonald MartinezGetty Images
Koszykarz drużyny Miami trzyma uniesione trofeum w górze, stojąc na środku boiska, obok niego znajduje się starszy mężczyzna klaszczący w dłonie, a w tle widać publiczność oraz innych uczestników wydarzenia.
Keshad Johnson, zwycięzca konkursu wsadów podczas NBA All Star 2026MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty ImagesGetty Images
