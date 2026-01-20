Partner merytoryczny: Eleven Sports

Amerykanie świętują, San Antonio Spurs wygrywa. A u Sochana bez zmian. Czas ucieka

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

San Antonio Spurs z trzecim zwycięstwem z rzędu w lidze NBA. Tym razem zespół, w którym występuje Jeremy Sochan pokonał Utah Jazz. Kluczowa była trzecia kwarta, którą "Ostrogi" wygrali dwunastoma punktami. Polak ponownie nie pojawił się na boisku. Czas decyzji zbliża się nieubłaganie.

Koszykarz w białym stroju meczowym z numerem 10 i napisem Spurs stoi na boisku, skupiony, z lekko widocznymi tatuażami na rękach, z włosami splecionymi w warkocze.
Jeremy Sochan przyglądał się kolegom z perspektywy ławki rezerwowychSteph ChambersAFP

Trzeci poniedziałek stycznia to dla Amerykanów ważny dzień. Otóż właśnie wtedy obchodzony jest Dzień Martina Luthera Kinga. Tego dnia odbyło się aż dziewięć meczów NBA, a kibiców w Polsce interesowało przede wszystkim starcie San Antonio Spurs, które podejmowało we własnej hali Utah Jazz.

San Antonio Spurs wygrywa. Świetna forma Wembanyamy

"Ostrogi" są czołową drużyną konferencji zachodniej, ale o wygraną nad Utah Jazz nie było łatwo. Po dwóch kwartach gospodarze prowadzili 61:57. W swoich szeregach mieli jednak Victora Wembanyamę, który w drugiej połowie spotkania zrobił znaczącą różnicę. Kluczowa okazała się trzecia kwarta, którą "Spurs" wygrali 35:23. Francuski gwiazdor spędził na parkiecie 26 minut i w tym czasie rzucił 33 punkty. Ponadto przy swoim nazwisku zapisał 10 zbiórek. Świetny występ Wembanyamy oraz solidna gra Stephona Castle (18 punktów, 8 asyst), Dylana Harpera (15 punktów, 5 asyst) i De'Aarona Foxa (14 punktów, 8 asyst) pozwoliła gospodarzom wygrać 30. mecz w sezonie.

Liderem drużyny przyjezdnej był rozgrywający Keyonte George, który rzucił 30 "oczek". Warto podkreślić, że "Jazz" musieli radzić bez swojego najlepszego zawodnika Lauriego Markkanena.

    Fatalna sytuacja Sochana. Polak ponownie na ławce rezerwowych

    A co z Sochanem? Polski jedynak w lidze NBA po raz kolejny - decyzją trenera Mitcha Johnsona - spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych. Podobnie było kilka dni temu, gdy jego zespół rywalizował z Minnesotą Timberwolves.

    Wydaje się, że dni Sochana w Teksasie są policzone. Kilka dni temu portal espn.com przygotował listę zawodników, którzy w najbliższym czasie mogą zmienić klub. Znalazł się na niej 22-latek. Termin dokonywania transferów w lidze NBA mija 5 lutego, a więc zostały nieco ponad dwa tygodnie.

    San Antonio Spurs zajmuje obecnie 2. miejsce w klasyfikacji Konferencji Zachodniej. "Ostrogi" mają bilans 30-13. Liderem jest Oklahoma City Thunder (36-8). Drużyna Sochana kolejne spotkanie rozegra w środę (21 stycznia). Wówczas na wyjeździe zmierzy się z Houston Rockets.

    San Antonio Spurs - Utah Jazz 123:110 (34:26, 27:31, 35:23, 27:30)

    Koszykarz w białej koszulce drużyny Spurs z wyraźnymi tatuażami na ramieniu oraz charakterystycznymi kręconymi, blond włosami stoi na boisku w trakcie meczu.
    Jeremy Sochan nie przedłużył umowy z San Antonio SpursHarry HowAFP
    Koszykarz w stroju drużyny Spurs z zielonym afro energicznie świętuje na parkiecie podczas meczu, w tle widoczne są tablica wyników, kosz oraz inni zawodnicy na boisku.
    Jeremy Sochan ma być jedną z gwiazd Eurobasketu CHRIS CODUTOAFP
    Zbliżenie na koszykarza w białej koszulce drużyny Spurs z numerem 10, o spiętych włosach w warkoczyki, z widocznym tatuażem na lewym ramieniu, stojącego na tle rozmytego boiska.
    Jeremy SochanSteph ChambersAFP
    Jeremy Sochan: Granie dla Polski jest dla mnie najważniejsze. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

