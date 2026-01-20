Trzeci poniedziałek stycznia to dla Amerykanów ważny dzień. Otóż właśnie wtedy obchodzony jest Dzień Martina Luthera Kinga. Tego dnia odbyło się aż dziewięć meczów NBA, a kibiców w Polsce interesowało przede wszystkim starcie San Antonio Spurs, które podejmowało we własnej hali Utah Jazz.

San Antonio Spurs wygrywa. Świetna forma Wembanyamy

"Ostrogi" są czołową drużyną konferencji zachodniej, ale o wygraną nad Utah Jazz nie było łatwo. Po dwóch kwartach gospodarze prowadzili 61:57. W swoich szeregach mieli jednak Victora Wembanyamę, który w drugiej połowie spotkania zrobił znaczącą różnicę. Kluczowa okazała się trzecia kwarta, którą "Spurs" wygrali 35:23. Francuski gwiazdor spędził na parkiecie 26 minut i w tym czasie rzucił 33 punkty. Ponadto przy swoim nazwisku zapisał 10 zbiórek. Świetny występ Wembanyamy oraz solidna gra Stephona Castle (18 punktów, 8 asyst), Dylana Harpera (15 punktów, 5 asyst) i De'Aarona Foxa (14 punktów, 8 asyst) pozwoliła gospodarzom wygrać 30. mecz w sezonie.

Liderem drużyny przyjezdnej był rozgrywający Keyonte George, który rzucił 30 "oczek". Warto podkreślić, że "Jazz" musieli radzić bez swojego najlepszego zawodnika Lauriego Markkanena.

Fatalna sytuacja Sochana. Polak ponownie na ławce rezerwowych

A co z Sochanem? Polski jedynak w lidze NBA po raz kolejny - decyzją trenera Mitcha Johnsona - spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych. Podobnie było kilka dni temu, gdy jego zespół rywalizował z Minnesotą Timberwolves.

Wydaje się, że dni Sochana w Teksasie są policzone. Kilka dni temu portal espn.com przygotował listę zawodników, którzy w najbliższym czasie mogą zmienić klub. Znalazł się na niej 22-latek. Termin dokonywania transferów w lidze NBA mija 5 lutego, a więc zostały nieco ponad dwa tygodnie.

San Antonio Spurs zajmuje obecnie 2. miejsce w klasyfikacji Konferencji Zachodniej. "Ostrogi" mają bilans 30-13. Liderem jest Oklahoma City Thunder (36-8). Drużyna Sochana kolejne spotkanie rozegra w środę (21 stycznia). Wówczas na wyjeździe zmierzy się z Houston Rockets.

San Antonio Spurs - Utah Jazz 123:110 (34:26, 27:31, 35:23, 27:30)

Jeremy Sochan nie przedłużył umowy z San Antonio Spurs Harry How AFP

Jeremy Sochan ma być jedną z gwiazd Eurobasketu CHRIS CODUTO AFP

Jeremy Sochan Steph Chambers AFP

Jeremy Sochan: Granie dla Polski jest dla mnie najważniejsze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport