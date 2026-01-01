Ależ zwrot akcji w San Antonio, Spurs naprawdę to zrobili. A koszmar Sochana trwa

San Antonio Spurs odbili się i po dwóch z rzędu porażkach (114:127 z Utah Jazz i 101:113 z Cleveland Cavaliers) wrócili na zwycięską ścieżkę. Była 18:00 czasu lokalnego (1:00 polskiego w noc sylwestrowo-noworoczną), gdy zawodnicy wyszli na boisko. To był ostatni z jedenastu meczów zaplanowanych w NBA na ostatni dzień 2025 roku.

Gospodarze triumfowali, ale urodziło się to w bólach. Jeszcze pod koniec drugiej kwarty przegrywali aż 19 punktami (54:73). Rozkręcił się Julian Champagnie, który trafił 11 z 17 "trójek", a osiem z nich wpadło do kosza w drugiej połowie, gdy trzeba było gonić wynik na poważnie. Skończył spotkanie z 36 punktami.

Dobrze spisał się też Viktor Wembanyama, przy którym zapisano 31 oczek. Niestety nie można niczego nowego napisać o Jeremym Sochanie. Nie dostał od szkoleniowca ani minuty. To czwarty raz na sześć ostatnich meczów, kiedy nie podnosi się z ławki rezerwowych. W pozostałych dwóch przypadkach grał przez odpowiednio minutę i 12 sekund oraz 5 minut i 41 sekund. Jego sytuacja w zespole jest opłakana i zapewne zakończy się rozejściem.

San Antonio Spurs z mininalną wygraną. Jeremy Sochan tylko oglądał

"Champagnie sprawia, że nie ma potrzeby wprowadzania Sochana na parkiet (i tak nikt nie miał zamiaru tego robić)" - przyznał na platformie X jeden z kibiców. "Sochan to już tam ma jedną jedyną rolę, a mianowicie, żeby czasami do kogoś zagadać. Nic ponadto" - gorzko przyznał inny. Jeszcze kolejny stwierdził, że Polak "szampańsko otworzył nowy rok".

Spurs poprawili bilans na 24-9, a Knicks legitymują się teraz 23-10. I jedni, i drudzy zajmują drugie miejsce w swoich Konferencjach.

Kolejny mecz "Ostróg" w nocy z piątku na sobotę o 1:00 naszego czasu. Rywalem Indiana Pacers (6-28).

