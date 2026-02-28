- To się zmienia. Dziś może grać Jeremy, jutro Mo. Jeremy po prostu nie miał jeszcze okazji, żeby złapać rytm. Największa różnica między nimi jest taka, że Jeremy jest czwarty sezon w lidze, jest trochę większy, silniejszy i lepiej zna realia NBA. Ale Mo dostanie swoją szansę i mówię to dlatego, że wszyscy muszą to zrozumieć. Nie tylko Jeremy. Wszyscy - mówił ostatnio trener New York Knicks Mike Brown (cyt. za mvpmagazyn.pl), porównując sytuacje Jeremy'ego Sochana i Mohameda Diawary, konkurentów do miejsca w składzie tego zespołu.

Póki co Francuz wychodzi z tej rywalizacji lepiej. W nocy z piątku na sobotę Knicks wygrali z Milwaukee Bucks 127:98. Diawara zanotował najlepszy ze wszystkich wskaźnik plus-minus, mówiący o zmianie wyniku meczu w czasie gry danego zawodnika (miał aż +25). Rzucił 10 punktów, do tego dodał 3 zbiórki i 2 asysty. Przebywał na parkiecie przez ponad 22 minuty.

Sochan zaś musiał się zadowolić 5 minutami i 55 sekundami w czwartej kwarcie, gdy wynik był już rozstrzygnięty (tzw. garbage time). W ekipie z Nowego Jorku zagrał już 5 spotkań, w trzech z nich nie przekroczył sześciu minut. Początek nie jest więc łatwy. Na osłodę Polak popisał się ładnym wsadem, który zbiera spore wyświetlenia w mediach społecznościowych, filmik opublikował sam klub.

Kibice zespołu z Nowego Jorku mocno chwalili na X Diawarę. "Wiele pozytywów dla Knicksów, ale najważniejszym było to, że odzyskał miejsce w rotacji od Sochana. Dobrze wykorzystał minuty. Jego rozwój jest ogromnym zaskoczeniem" - czytamy.

Knicks są na 3. miejscu w Konferencji Wschodniej. Z kolei Bucks znajdują się na 11. pozycji.

Milwaukee Bucks - New York Knicks 98:127 (30:38, 27:39, 26:26, 15:24)

