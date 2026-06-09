32 punkty w Madison Square Garden na oczach Trumpa. Sochan zaskoczony

Zgodnie z zapowiedziami na trybunach hali Madison Square Garden pojawił się Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych mógł z bliska obserwować poczynania New York Knicks, którzy starali się o podwyższenie prowadzenia w finałach NBA nad San Antonio Spurs. Gracze z Nowego Jorku wygrali dwa pierwsze spotkania.

Wkład w sukcesy zespołu Jeremy'ego Sochana jest niestety jedynie iluzoryczny. Polak nie podniósł się z ławki w dwóch poprzednich spotkaniach. Ostatni występ zaliczył w w półfinałach Konferencji Wschodniej przeciwko 76ers.

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Trump na trybunach Madison Square Garden. Zaskakujący początek 3. meczu finałów

O dziwo to "Ostrogi" prowadziły po 1. kwarcie 33:22, co w dużej mierze było zasługują dobrze dysponowanego tego dnia Stephona Castle'a.

W 2. kwarcie New York Knicks wzięli się za odrabianie strat i udało im się zbliżyć mniej więcej w jej połowie do stanu 38:40. A na nieco ponad minutę przed jej końcem po efektownym rzucie za 3 pkt wyszli na prowadzenie 59:57. Gdy zawyła syrena, a koszykarze schodzili z boiska było już 64:57 dla Knicks.

Niespodzianka w Madison Square Garden. Epizod Sochana

Przerwa wyraźnie dobrze zrobiła zawodnikom z San Antonio, bo pokonali New York Knicks w 3. kwarcie 35:27, przywracając swoim kibicom wiarę w zwycięstwo. Zwiastowało to ogromne emocje w decydującej, czwartej kwarcie.

W tej show dał lider "Ostróg" - Victor Wembanyama. San Antonio Spurs zaczęli świetnie i wyszli na prowadzenie 100 - 93. Niespodzianka była coraz bliżej. Wraz z upływającym czasem mieliśmy do czynienia z coraz większą liczbą fauli i nieeleganckich zagrań, przez co widowisko mocno straciło na płynności.

Na 4 minuty przed końcem niezwykle ważny blok zaliczył świetnie dysponowany Wembanyama - trzeci już w tym meczu. A wynik był na ostrzu noża - 108 do 100 dla Spurs. Sama końcówka przyniosła prawdziwą wymianę ciosów. "Ostrogi" nie wypuścił jednak zwycięstwa z rąk.

Krótki epizod w trzecim meczu finałów zaliczył Jeremy Sochan. Trener Mike Brown wpuścił go na parkiet na całe... 9 sekund. Decyzja szkoleniowca mogła nieco zaskoczyć Polaka. Niespodzianką, tą z kategorii przykrych za to z pewnością był wynik starcia - 115 do 111 dla Spurs.

Zwycięstwo San Antonio Spurs nie byłoby możliwe, gdyby nie postawa Wembanyamy. Zanotował on 32 punkty, a do tego dołożył 8 zbiórek i 6 asyst. Tym samym po trzech spotkaniach New York Knicks dalej prowadzą w finałach, ale już 2:1.

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