32 punkty w Madison Square Garden na oczach Trumpa. Sochan zaskoczony

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Pierwsza kwarta trzeciego spotkania finałów NBA zwiastowała, że kibice na Madison Square Garden mogą być świadkami niespodzianki. San Antonio Spurs prowadzili, a w końcu to New York Knicks przystępowali do meczu w roli faworyta. Zaskoczony mógł być Jeremy Sochan, który tym razem otrzymał od trenera szansę na krótki występ. Niespodziewany dla kibiców z pewnością był też wynik - Spurs wygrali 115 - 111.

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Victor Wembanyama i Jeremy SochanSARAH STIER / AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

Zgodnie z zapowiedziami na trybunach hali Madison Square Garden pojawił się Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych mógł z bliska obserwować poczynania New York Knicks, którzy starali się o podwyższenie prowadzenia w finałach NBA nad San Antonio Spurs. Gracze z Nowego Jorku wygrali dwa pierwsze spotkania.

Wkład w sukcesy zespołu Jeremy'ego Sochana jest niestety jedynie iluzoryczny. Polak nie podniósł się z ławki w dwóch poprzednich spotkaniach. Ostatni występ zaliczył w w półfinałach Konferencji Wschodniej przeciwko 76ers.

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O dziwo to "Ostrogi" prowadziły po 1. kwarcie 33:22, co w dużej mierze było zasługują dobrze dysponowanego tego dnia Stephona Castle'a.

W 2. kwarcie New York Knicks wzięli się za odrabianie strat i udało im się zbliżyć mniej więcej w jej połowie do stanu 38:40. A na nieco ponad minutę przed jej końcem po efektownym rzucie za 3 pkt wyszli na prowadzenie 59:57. Gdy zawyła syrena, a koszykarze schodzili z boiska było już 64:57 dla Knicks.

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Niespodzianka w Madison Square Garden. Epizod Sochana

Przerwa wyraźnie dobrze zrobiła zawodnikom z San Antonio, bo pokonali New York Knicks w 3. kwarcie 35:27, przywracając swoim kibicom wiarę w zwycięstwo. Zwiastowało to ogromne emocje w decydującej, czwartej kwarcie.

W tej show dał lider "Ostróg" - Victor Wembanyama. San Antonio Spurs zaczęli świetnie i wyszli na prowadzenie 100 - 93. Niespodzianka była coraz bliżej. Wraz z upływającym czasem mieliśmy do czynienia z coraz większą liczbą fauli i nieeleganckich zagrań, przez co widowisko mocno straciło na płynności.

Na 4 minuty przed końcem niezwykle ważny blok zaliczył świetnie dysponowany Wembanyama - trzeci już w tym meczu. A wynik był na ostrzu noża - 108 do 100 dla Spurs. Sama końcówka przyniosła prawdziwą wymianę ciosów. "Ostrogi" nie wypuścił jednak zwycięstwa z rąk.

Krótki epizod w trzecim meczu finałów zaliczył Jeremy Sochan. Trener Mike Brown wpuścił go na parkiet na całe... 9 sekund. Decyzja szkoleniowca mogła nieco zaskoczyć Polaka. Niespodzianką, tą z kategorii przykrych za to z pewnością był wynik starcia - 115 do 111 dla Spurs. 

Zwycięstwo San Antonio Spurs nie byłoby możliwe, gdyby nie postawa Wembanyamy. Zanotował on 32 punkty, a do tego dołożył 8 zbiórek i 6 asyst. Tym samym po trzech spotkaniach New York Knicks dalej prowadzą w finałach, ale już 2:1.

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