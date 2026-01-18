25 punktów prowadzenia i zwrot, emocje do końca. Jeszcze taka decyzja ws. Sochana

San Antonio Spurs wygrało drugi mecz z rzędu i pozostaje na drugim miejscu w Konferencji Zachodniej. W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu pokonało Minnesotę Timberwolves 126:123. W szczytowym momencie miało 25 punktów przewagi nad przyjezdnymi, druga kwarta była wręcz piorunująca (48:22), ale goście wdali się w pościg i udało im się to.

Na 5 minut i 27 sekund do końca na tablicy wyników pojawił się stan 103:103. Z kolei 63 s przed ostatnią syreną Timberwolves prowadziło jednym oczkiem, ale nie dowiozło rezultatu. Po trafieniu za 2 pkt Victora Wembanyamy i "trójce" Keldona Johnsona temperatura nieco spadła. Anthony Edwards robił co mógł, rzucił aż 55 pkt, więc porażka po takim występie musi mu smakować wyjątkowo gorzko.

Złe wieści w sprawie Jeremy'ego Sochana - po 10 minutach na parkiecie przeciwko Milwaukee Bucks teraz nie otrzymał ani sekundy od trenera Mitcha Johnsona. W sześciu przypadkach na 10 spotkań w 2026 roku nie podnosił się z ławki rezerwowych.

Barnes i Keldon pilnują Anta (Edwards - red.). Zupełnie tego nie rozumiem... Czy Barnes naprawdę ma aż tak duży wpływ na grę, żeby nie wystawiać Sochana albo Bryanta? Nie rozumiem

"Mitch sprawi, że odpadniemy w play-offach, bo nie potrafi dokonać żadnych zmian" - pisał inny fan.

Rozwiń

Od początku stycznia Polak spędził na parkietach NBA zaledwie 40 minut. To tyle, ile w samym tym omawianym starciu najbardziej eksploatowani koszykarze.

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 126:123

Jeremy Sochan: Granie dla Polski jest dla mnie najważniejsze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jeremy Sochan Marcin Golba AFP

Jeremy Sochan Jason Miller AFP

Jeremy Sochan Steph Chambers AFP