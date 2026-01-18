Partner merytoryczny: Eleven Sports

25 punktów prowadzenia i zwrot, emocje do końca. Jeszcze taka decyzja ws. Sochana

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Spurs wygrali drugi mecz z rzędu i utrzymali drugie miejsce w Konferencji Zachodniej, pokonując Timberwolves po emocjonującym spotkaniu zakończonym wynikiem 126:123. Przewaga 25 punktów w drugiej kwarcie nie wystarczyła, by spokojnie zakończyć mecz, a o zwycięstwie przesądziły ostatnie akcje. Jeremy Sochan ponownie nie pojawił się na boisku, co spotkało się z krytycznymi komentarzami niektórych kibiców.

Młody mężczyzna z zielonymi włosami siedzi na ławce, owinięty w ręcznik z logo NBA i napisem National Basketball Association, w tle rozmyty tłum kibiców.
Jeremy Sochan, 04.01.2023 r.ElsaGetty Images

San Antonio Spurs wygrało drugi mecz z rzędu i pozostaje na drugim miejscu w Konferencji Zachodniej. W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu pokonało Minnesotę Timberwolves 126:123. W szczytowym momencie miało 25 punktów przewagi nad przyjezdnymi, druga kwarta była wręcz piorunująca (48:22), ale goście wdali się w pościg i udało im się to.

Na 5 minut i 27 sekund do końca na tablicy wyników pojawił się stan 103:103. Z kolei 63 s przed ostatnią syreną Timberwolves prowadziło jednym oczkiem, ale nie dowiozło rezultatu. Po trafieniu za 2 pkt Victora Wembanyamy i "trójce" Keldona Johnsona temperatura nieco spadła. Anthony Edwards robił co mógł, rzucił aż 55 pkt, więc porażka po takim występie musi mu smakować wyjątkowo gorzko.

Złe wieści w sprawie Jeremy'ego Sochana - po 10 minutach na parkiecie przeciwko Milwaukee Bucks teraz nie otrzymał ani sekundy od trenera Mitcha Johnsona. W sześciu przypadkach na 10 spotkań w 2026 roku nie podnosił się z ławki rezerwowych.

Barnes i Keldon pilnują Anta (Edwards - red.). Zupełnie tego nie rozumiem... Czy Barnes naprawdę ma aż tak duży wpływ na grę, żeby nie wystawiać Sochana albo Bryanta? Nie rozumiem
komentował użytkownik ClanTheSpursFan na X

"Mitch sprawi, że odpadniemy w play-offach, bo nie potrafi dokonać żadnych zmian" - pisał inny fan.

Od początku stycznia Polak spędził na parkietach NBA zaledwie 40 minut. To tyle, ile w samym tym omawianym starciu najbardziej eksploatowani koszykarze.

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 126:123

Jeremy Sochan: Granie dla Polski jest dla mnie najważniejsze. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Młody mężczyzna w sportowej czarnej bluzie z logotypami trzyma piłkę do koszykówki na hali sportowej, w tle rozmazane trybuny i inne osoby.
Jeremy SochanMarcin GolbaAFP
Koszykarz drużyny San Antonio Spurs w czarnym stroju z kolorowymi paskami wykonuje gest rozkładania rąk podczas meczu na hali sportowej. W tle widoczni inni zawodnicy oraz rozświetlone trybuny.
Jeremy SochanJason MillerAFP
Zbliżenie na koszykarza w białej koszulce drużyny Spurs z numerem 10, o spiętych włosach w warkoczyki, z widocznym tatuażem na lewym ramieniu, stojącego na tle rozmytego boiska.
Jeremy SochanSteph ChambersAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja