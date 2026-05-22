Już tylko cztery drużyny mają szanse na mistrzostwo NBA w sezonie 2025/26. W Konferencji Zachodniej o awans do finału rywalizują Oklahoma City Thunder i San Antonio Spurs, a w Konferencji Wschodniej New York Knicks i Cleveland Cavaliers.

Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw. W pierwszej parze mamy remis 1-1, a "Knicks" i "Cavs" rozegrali minionej nocy drugie spotkanie finału Konferencji. Pierwsze starcie przyprawiło kibiców koszykówki o ciarki na skórze. Nowojorczycy odrobili 22-punktową stratę i doprowadzili do dogrywki, w której okazali się zdecydowanie lepsi (115:104).

Świetna seria New York Knicks. Zrobili drugi krok do wielkiego finału

Obie ekipy po raz drugi rywalizowały w Madison Sqare Garden. "Kawalerzyści" chcieli wyrównać stan rywalizacji, a pierwsza kwarta pokazała, że jest to możliwe. Świetnie spisywał się Evan Mobley, który zdobył 10 punktów. Później jednak jego dyspozycja drastycznie spadła i do końca spotkania dorzucił tylko cztery "oczka".

Druga kwarta także była wyrównana, a na początku trzeciej był remis (53:53). Później gospodarze zanotowali serię 18:0 i to praktycznie przesądziło sprawę zwycięstwa w tym spotkaniu. W pewnym momencie przewaga wynosiła nawet 19 "oczek", a mecz skończył się 16-punktowym zwycięstwem miejscowych. Liderami drużyny prowadzonej przez Mike'a Browna byli Josh Hart (26 punktów, 7 asyst, 4 zbiórki, 2 przechwyty) oraz Jalen Brunson (19 punktów, 14 asyst). Ten pierwszy tym samym zanotował rekord kariery w play-offach.

Liderem gości był Donovan Mitchell, który rzucił 26 punktów, ale nie miał większego wsparcia kolegów. Tym samym New York Knicks triumfowało 109:93 i w serii prowadzi 2:0. Dla zespołu z Nowego Jorku było to dziewiąte zwycięstwo z rzędu w fazie play-off. To najdłuższa seria w najważniejszej części sezonu od czasu, gdy Boston Celtics odnieśli 10 kolejnych zwycięstw w drodze po tytuł w 2024 roku.

Jeremy Sochan poza rotacją. To już tradycja

Polscy kibice z pewnością liczyli, że w akcji zobaczą Jeremy'ego Sochana. Polski jedynak w lidze NBA cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Podobnie było w pierwszym meczu finału Konferencji Wschodniej. Ostatni raz 22-latka w akcji widzieliśmy 10 maja, gdy jego zespół przypieczętował awans do finału w starciu z Philadelphią 76ers.

Trzeci mecz w tej rywalizacji zaplanowano na 24 maja, godz. 2:00. - Przed nami najważniejszy mecz w tym roku. Tak musimy do tego podejść. W naszych głowach wciąż musi być 0-0 - zaznaczył środkowy nowojorskiej ekipy Karl-Anthony Towns.

Zwycięzców finałów Konferencji Wschodniej poznamy najwcześniej 26 maja.

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23)

Jeremy Sochan Aaron Gash East News

