Jeremy Sochan kilka dni temu zamienił San Antonio na Nowy Jork. Polski jedynak w lidze NBA miał spore problemy, aby zyskać uznanie w oczach trenera Mitcha Johnsona. W Teksasie nie grał w ogóle albo jego występy były epizodyczne.

W barwach New York Knicks ma być inaczej. 22-latek zagrał do tej pory w każdym z pięciu meczów w barwach nowego zespołu. Średnio na parkiecie spędzał nieco ponad 7 minut i zdobywał 1,2 pkt. Te statystyki oczywiście nie powalają na kolana, ale pokazują, że jest on potrzebny zespołowi z Nowego Jorku, szczególnie w grze defensywnej.

Sochan zamienił Spurs na Knicks. Pierwsze takie starcie dla Polaka

W niedzielę (1 marca) doszło do starcia, które miało szczególny wymiar dla Sochana. W nowojorskiej Madison Square Garden doszło do starcia pomiędzy "Knicks", a jego byłym pracodawcą, czyli San Antonio Spurs, którzy wygrali ostatnie 11 meczów z rzędu.

Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando gości z Teksasu, którzy w pewnym momencie prowadzili dwunastoma punktami (19:7). W końcówce pierwszej odsłony do głosu doszli jednak nowojorczycy, którzy ostatnie cztery minuty wygrali 15:2 i po 12 minutach prowadzili 22:21.

W drugiej kwarcie gospodarze kontynuowali swoją świetną grę w ataku, ale także w defensywie. Kluczowe były zbiórki w obronie, a w tej statystyce dominowali nowojorczycy (22-18). Atak gości oparty był wyłącznie na Victorze Wembanyamie i to sprawiło, że do przerwy było 51:41 dla drużyny Sochana. Tyle, że Polak całą pierwszą połowę oglądał z ławki rezerwowych.

W trzeciej odsłonie meczu niewiele się zmieniło. Ozdobą tej odsłony był jednak wsad Wembanyamy, który dwoił się i troił, aby "Ostrogi" odrobiły straty,

Gospodarze prowadzeni przez Mikala Bridgesa (25 pkt) i Jalena Brunsona (24 pkt) nie dali sobie już wydrzeć zwycięstwa do końcowej syreny. Świetnie na tablicach spisywali się Karl-Anthony Towns (14 zbiórek) i Josh Hart (10 zbiórek). W ekipie z San Antonio 25 punktów zdobył Wembanyama. Miał on też na swoim koncie 13 zbiórek.

Sochan pojawił się na parkiecie na ostatnie 2 minuty i 25 sekund. Polak w trakcie krótkiego występu był faulowany i wykorzystał jeden z dwóch rzutów wolnych. Ponadto zanotował jedną zbiórkę.

New York Knicks kolejne spotkanie rozegra w środę (4 marca) o godz. 1:30 czasu polskiego, a ich rywalem będzie Toronto Raptors.

New York Knicks - San Antonio Spurs 114:89 (22:21, 29:20, 29:28, 34:20)

Epizod Sochana w meczu Cavaliers - Knicks ISHIKA SAMANT AFP

Jeremy Sochan spędzi końcówkę sezonu 2025/26 w New York Knicks PATRICK MCDERMOTT AFP

