0:15 w 3 minuty i zwrot akcji. Padł rekord. Koledzy Sochana mogli patrzeć

San Antonio Spurs wygrało pierwsze spotkanie z Oklahomą City Thunder w finale Konferencji Zachodniej NBA, ale przegrało dwa kolejne. Obrońcy tytułu są więc już na prowadzeniu. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu zapewnili swoi kibicom rollercoaster emocji. Po 2 minutach i 37 sekundach nie mieli na koncie ani punktu, a rywale już 15. Stephon Castle nie mylił się w rzutach osobistych, a Victor Wembanyama i Devin Vassell dali o sobie znać "trójkami". Za chwilę zrobiło się 4:19.

Trener Mark Daigneault chcąc ratować sytuację szybko sięgnął po rezerwowych, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Trzy celne rzuty za 3 w odstępie półtorej minuty dały już rezultat 13:19. Na koniec kwarty otwarcia było 26:31.

Przy całym szacunku dla MVP Shaia Gilgeousa-Alexandra, to właśnie rezerwowi są powodem, dla którego Thunder są dwa zwycięstwa od powrotu do finałów NBA

W połowie Q2 przewaga kolegów Jeremy'ego Sochana z byłego zespołu stopniała do zera. Drużyny wymieniły się pięciokrotnie prowadzeniem, ale od stanu 45:45 już tylko gospodarze byli na "górze". Skończyło się na spokojnym 123:108.

Jak czytamy, w Game 1 zawodnicy nieznajdujący się w wyjściowej "piątce" dali Thunder 50 oczek, w Game 2 57. Teraz aż 76, co jest rekordem w finałach konferencji. Poprzedni należał do Los Angeles Lakers, został ustanowiony... w 1985 roku. Odpowiedzialność rozłożyła się na tak wielu zawodników, że tylko dwóch z całego składu miało "dwucyfrówkę" (Gilgeous-Alexander i Chet Holmgren, odpowiednio 26 i 14).

- Zakładamy, że przeciwnik zawsze jest w najlepszej formie, a my musimy grać na najwyższym poziomie, głębia składu jest tego częścią. To musi być po prostu jedna z naszych mocnych stron, na której będziemy polegać, bez względu na okoliczności - powiedział Daigneault.

Game 4 odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o 2:00 polskiego czasu.

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 123:108 (26:31, 32:20, 37:33, 28:24). Stan rywalizacji: 2-1

Shai Gilgeous-Alexander ze swoim pierścieniem mistrzowskim, 22.10.2025 r.

