Rumunia - Polska w 5. kolejce kwalifikacji do EuroBasketu
14.03.2026
18:00
Rumunia
17
23
Polska
17-23
Banaszak kończy spod kosza
Czas dla reprezentacji Polski.
17-21
Kamila Borkowska 2/2 z rzutów osobistych.
Początek drugiej kwarty. Pierwsze posiadanie dla Rumunek.
Koniec pierwszej kwarty.
17-19
Liliana Banaszak dwa razy celnie z linii rzutów osobistych.
17-17
Prosta strata Polek, Fota z bardzo łatwymi punktami.
15-17
Rembiszewska za trzy. Drugi taki rzut Polki w tym spotkaniu.
15-14
1/2 z linii rzutów osobistych Foty.
14-14
Kapitalny rzut za trzy Rumunek. Stefania Catineanu wyrównuje wynik meczu.
11-14
Klaudia Wnorowska z jednym celnym rzutem osobistym.
11-13
Za trzy Amalia Rembiszewska. Polki wychodzą na prowadzenie.
11-10
Bianca Fota 1/2 z rzutów osobistych.
10-10
Kamila Borkowska zza łuku. Świetna akcja Polek.
10-7
Kolejna trójka Rumunek. Tym razem Katy Armanu.
7-7
Jeden z dwóch rzutów osobistych udany dla Telengi.
7-6
Bianca Fota skutecznie za trzy punkty.
4-6
Udana akcja Telengi pod koszem.
4-4
Remis po udanej akcji gospodyń.
2-4
Pierwsze punkty Weroniki Telengi.
2-2
Pierwsze punkty dla Polek. Rumunki po chwili odpowiadają.
Pierwsze posiadanie dla Polek.
Czas na hymny obu państw!
Witamy w relacji na żywo! Już za chwilę Polki rozegrają wyjazdowy mecz eliminacyjny do EuroBasketu z Rumunkami.
Rozpoczęcie relacji: sobota, 14 marca 2026 godz. 18:00
Reprezentacja Polski z kompletem zwycięstw przystępuje do piątek kolejki kwalifikacji do EuroBasketu. Tym razem rywalkami "Biało-Czerwonych" będą Rumunki, które w pierwszym spotkaniu przegrały z nami 41:86.