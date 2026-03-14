Rumunia - Polska w 5. kolejce kwalifikacji do EuroBasketu

14.03.2026
18:00
Rumunia

17
23
Polska

Banaszak kończy spod kosza
Czas dla reprezentacji Polski.

17-21

Kamila Borkowska 2/2 z rzutów osobistych.
Początek drugiej kwarty. Pierwsze posiadanie dla Rumunek.
Koniec pierwszej kwarty.

17-19

Liliana Banaszak dwa razy celnie z linii rzutów osobistych.

17-17

Prosta strata Polek, Fota z bardzo łatwymi punktami.

15-17

Rembiszewska za trzy. Drugi taki rzut Polki w tym spotkaniu.

15-14

1/2 z linii rzutów osobistych Foty.

14-14

Kapitalny rzut za trzy Rumunek. Stefania Catineanu wyrównuje wynik meczu.

11-14

Klaudia Wnorowska z jednym celnym rzutem osobistym.

11-13

Za trzy Amalia Rembiszewska. Polki wychodzą na prowadzenie.

11-10

Bianca Fota 1/2 z rzutów osobistych.

10-10

Kamila Borkowska zza łuku. Świetna akcja Polek.

10-7

Kolejna trójka Rumunek. Tym razem Katy Armanu.

7-7

Jeden z dwóch rzutów osobistych udany dla Telengi.

7-6

Bianca Fota skutecznie za trzy punkty.

4-6

Udana akcja Telengi pod koszem.

4-4

Remis po udanej akcji gospodyń.

2-4

Pierwsze punkty Weroniki Telengi.

2-2

Pierwsze punkty dla Polek. Rumunki po chwili odpowiadają.
Pierwsze posiadanie dla Polek.
Czas na hymny obu państw!
Witamy w relacji na żywo! Już za chwilę Polki rozegrają wyjazdowy mecz eliminacyjny do EuroBasketu z Rumunkami.

Rozpoczęcie relacji: sobota, 14 marca 2026 godz. 18:00

Reprezentacja Polski z kompletem zwycięstw przystępuje do piątek kolejki kwalifikacji do EuroBasketu. Tym razem rywalkami "Biało-Czerwonych" będą Rumunki, które w pierwszym spotkaniu przegrały z nami 41:86.
Michal Dubiel/REPORTEREast News