Skazywali Polaków na pożarcie. "Cud" w meczu z mistrzami świata

W 2025 roku Polska stała się areną zmagań dla najlepszych koszykarskich ekip starego kontynentu. Organizacyjnie impreza stała na bardzo wysokim poziomie. Zauważyli to również działacze światowej federacji FIBA, którzy zdecydowali się powierzyć Polakom kolejne poważne zadanie.

1 czerwca 2026 roku międzynarodowy basket znów zawita bowiem do kraju nad Wisłą. Tym razem będziemy mogli go jednak podziwiać w nieco innym wydaniu. Warszawa stanie się miejscem, w którym rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.

To stosunkowo młoda dyscyplina sportu, w której "Biało-czerwoni" zdążyli już osiągnąć pewne sukcesy. Dotychczas męska kadra narodowa brała udział w siedmiu edycjach Mistrzostw Świata, pięciu edycjach Mistrzostw Europy oraz dwóch edycjach igrzysk olimpijskich. Niektóre z tych imprez kończyły się dla naszych reprezentantów w sposób iście magiczny.

Marzenia były na wyciągnięcie ręki. Zabrakło naprawdę niewiele

Po raz pierwszy "Biało-czerwoni" wzięli udział w koszykarskich MŚ 3x3 w 2014 roku. Wówczas udało im się wywalczyć 7. lokatę. W kolejnych edycjach imprezy nasi reprezentanci kończyli natomiast zmagania kolejno na 20. oraz 10. miejscu.

Przełomowe okazały się dopiero MŚ z 2018 roku. W grupie Polacy zaliczyli tylko jedną porażkę, a dzięki korzystniejszemu bilansowi "małych punktów" udało im się awansować do fazy pucharowej z drugiego miejsca.

Tam w pierwszej kolejności trafili oni na Łotyszy, z którymi wygrali wynikiem 21:15. W półfinale polegli jednak z późniejszymi triumfatorami imprez - Serbami (19:21). Mecz o trzecie miejsce również nie zakończył się po myśli koszykarzy z kraju nad Wisłą. Słoweńcy, których nasi reprezentanci pokonali w starciu grupowym (21:17), powzięli skuteczny odwet (16:21), zapewniając sobie brązowy medal. Polacy zakończyli turniej tuż za podium. Wciąż był to historyczny wynik na imprezie tej rangi, jednak pozostawiał on spory niedosyt.

Polacy posłali na kolana światowych hegemonów. Tego nie zrobił im jeszcze nikt

Rok później "Biało-czerwoni" ponownie wzięli udział w rundzie zasadniczej Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Nasz kraj reprezentowali w nich: Paweł Pawłowski, Marcin Sroka, Michael Hicks oraz kojarzony głównie z występami w reprezentacji 5x5 Przemysław Zamojski. Ostatni z wymienionych zawodników zajął miejsce Szymona Rducha. Była to jedyna zmiana personalna względem poprzedniej edycji MŚ.

Rezultat spotkań grupowych również okazał się zbliżony do tego, który koszykarze z kraju nad Wisłą osiągnęli rok wcześniej. W czterech meczach zaliczyli oni bowiem 3 wygrane. Tym razem, dzięki korzystniejszemu bilansowi starć bezpośrednich, wyszli jednak z grupy z pierwszego miejsca.

W ćwierćfinałach nasi reprezentanci trafili na graczy z Puerto Rico, których to bardzo szybko odarli ze złudzeń. Wynik 21:14 pozwolił na pewny awans do półfinału. W nim czekali jednak Amerykanie, którzy zgotowali naszym koszykarzom prawdziwe piekło. Licznik punktów po stronie "Biało-czerwonych" zatrzymał się wówczas na 8, natomiast rywale zza oceanu zdołali zdobyć ich aż 22. Sprawiło to, że Polacy ponownie zyskali możliwość zawalczenia o brązowy medal.

Zadanie to wydawało się jednak niemal niemożliwe. Nasi koszykarze mieli zmierzyć się z Serbami, a więc absolutnymi dominatorami koszykarskiego świata 3x3. Na swoim koncie Serbowie mieli już 4 złote "krążki", wywalczone w ramach światowego czempionatu. W aż trzech edycjach, poprzedzających imprezę z 2019 roku, stawali oni na najwyższym stopniu podium. Nic dziwnego, że to właśnie koszykarze z Bałkanów byli faworytami do uzupełnienia podium.

Pierwsze sekundy spotkania Polaków z Serbami przyniosły kilka fauli, które skutecznie uniemożliwiały otwarcie wyniku. Sztuka ta w końcu udała się rywalom, jednak ich zdobycz punktowa momentalnie spotkała się z odpowiedzią z dystansu. Próby zza łuku zdecydowanie był tego dnia silną bronią Polaków. Dzięki nim przez długi czas udawało się utrzymać minimalną przewagę.

W pewnym momencie "Biało-czerwonym" udało się nawet odskoczyć na 4 "oczka". Na zegarze pozostało nieco ponad 2 minuty gry. To właśnie wtedy Serbowie wzięli się za odrabianie strata. W kolejnych kilku posiadaniach całkowicie zredukowali przewagę Polaków. Na tablicy zagościł wynik 12:12. Sprawy w swoje ręce wziął jednak Michael Hicks. Udało mu się wywalczyć faul, po którym stanął na linii rzutów wolnych. Trafił obydwie próby. Chwilę później popisał się także skuteczną obroną, pozbawiając rywali szans na punkty spod kosza.

Amerykanin z polskim obywatelstwem był w tym meczu bliski całkowitego pogrążenia naszej reprezentacji. Przy jednopunktowym prowadzeniu popełnił faul, po którym to Serbowie otrzymali dwie próby z linii. Obydwie zakończył się skutecznymi rzutami. Na zegarze pozostały raptem 13 sekund. Hicks szybko zrehabilitował się błąd. Chwycił piłkę i zgrabnym "step-backiem" wymusił faul na obrońcy. Co więcej, piłka po jego rzucie z dystansu wpadła do kosza, dzięki czemu "Biało-czerwoni" znów wyszli na jednopunktowe prowadzenie. Perfekcyjnie wykorzystał on też dwa rzuty osobiste, pieczętując losy meczu o 3. miejsce. Polacy wygrali mecz wynikiem 18:15.

W tak niebywałych okolicznościach "Biało-czerwoni" pokonali czterokrotnych mistrzów świata, zdobywając pierwszy w historii medal MŚ. Była to absolutnie precedensowa sytuacja również dla Serbów. Po raz pierwszy wrócili oni ze światowego czempionatu bez jakiegokolwiek medalu. Taka sytuacja w ich przypadku nie powtórzyła się póki co ani razu.

