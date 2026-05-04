- To był mój ostatni występ. Klub z Lublina zgodził się, abym pojechał do Izraela i dokończył tam sezon, grając dla Hapoelu Holon - mówi nam Jordan Wright, jeden z liderów PGE Startu Lublin.

Amerykanin już od kilku tygodni miał konkretne oferty z innych krajów. Klub z Lublina nie podejmował jednak rozmów na temat jego sprzedaży. Ostatecznie - po powrocie graczy kontuzjowanych (Pelczar i Frankamp) - kadra zrobiła się na tyle szeroko, że zdecydowano się na odejście Wrighta. Klub z Lublina widzi szansę na rozwój zawodnika i dlatego też się zgodził na transfer.

Amerykanin w poniedziałek zostanie ogłoszony nowym graczem Hapoelu Holon, 6. zespołu w tabeli ligi izraelskiej.

O kulisy całej transakcji zapytaliśmy Wojciecha Kamińskiego, trenera lubelskiego zespołu.

Jordan w poniedziałek wylatuje do Izraela. Od kilku tygodni otrzymywaliśmy różne oferty na naszych zawodników. W tym gronie był Jordan Wright. Nie chcieliśmy tego robić w tamtym czasie. Nie podejmowaliśmy żadnych rozmów. Propozycje cały czas jednak spływały, a po dojściu graczy kontuzjowanych nasza kadra stała się na tyle szeroka, że podjęliśmy decyzję o sprzedaży Jordana do Izraela. Poradzimy sobie bez niego w tym ostatnim spotkaniu. A pieniądze zawsze lepiej mieć, niż ich nie mieć

Jordan Wright w ostatnim czasie był w wybornej formie. Amerykanin zanotował cztery mecze z rzędu, w których przekraczał granicę 20 punktów (25, 25, 27 i 22). Dla koszykarza jest to drugi rok gry na europejskich parkietach. Nie ukrywa, że pobyt w Lublinie był dla niego bardzo cennym doświadczeniem.

- Podniosłem poziom pewności siebie. Inna jest moja świadomość. Wiem, że mogę wyjść na boisko i rywalizować na wysokim poziomie w Europie. Wcześniej - po pobycie w Turcji - tego nie czułem. Teraz moje myślenie się zmieniło. Duża w tym zasługa trenera Kamińskiego, który dał mi dużą szansę - komentuje zawodnik.

Jordan Wright to w tym momencie 6. strzelec PLK ze średnią 17.1 pkt na mecz.

Ciekawostką jest fakt, że w ostatnich dniach Energa Czarni Słupsk mieli ofertę na wykup umowy Jordena Duffy'ego. Klub zgodził się na transakcję, ale zawodnik wycofał się w ostatniej chwili, mimo że wszystkie warunki były uzgodnione.

Wright i Kamiński FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT Newspix.pl

Wojciech Kamiński Tomasz Kowalczuk East News

Wojciech Kamiński Michal Janek East News

PGE Start Lublin - AMW Arka Gdynia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport